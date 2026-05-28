Dólar Hoy en Chile: Dólar se mantiene estable con mercados atentos a tensiones geopolíticas

El tipo de cambio inicia estable en Chile

El tipo de cambio en Chile se mantiene estable en torno a los 894 pesos por dólar, en una sesión marcada por la cautela de los mercados internacionales frente a la persistente tensión geopolítica en Medio Oriente.

El dólar global continúa encontrando soporte luego de reportes sobre nuevos ataques de Estados Unidos contra instalaciones militares iraníes, lo que volvió a deteriorar las expectativas de un acuerdo de paz definitivo y mantuvo elevadas las preocupaciones inflacionarias vinculadas al petróleo.

La Fed mantiene el foco en la inflación

A este escenario se suma una postura todavía restrictiva desde la Federal Reserve, luego de que el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, reiterara que controlar la inflación sigue siendo la prioridad, en un contexto donde el mercado laboral estadounidense continúa mostrando resiliencia.

Los inversionistas esperan ahora el próximo dato del índice PCE, principal referencia inflacionaria para la Fed, mientras el mercado ya comienza a asignar cerca de un 50% de probabilidad a una subida de tasas hacia diciembre.

El cobre entrega soporte al peso chileno

Por su parte, el cobre sube cerca de 0,5% en la LME, apoyado por expectativas de una normalización gradual en los flujos de azufre y ácido sulfúrico provenientes de economías del Golfo, insumos clave para el proceso de refinación del cobre.

Las restricciones de oferta habían llevado incluso a China a limitar exportaciones de ácido sulfúrico, afectando directamente la capacidad de refinación en Chile y generando recortes de producción en algunas operaciones.

Mercado atento a Codelco y a nuevos catalizadores

Al mismo tiempo, el mercado sigue atento a posibles ajustes productivos en Codelco, en medio de planes de reducción de costos. Sin datos económicos relevantes en Chile durante la jornada, el tipo de cambio podría fluctuar entre los 895 y los 905 pesos.

En este contexto, el comportamiento del dólar en Chile seguirá condicionado por la evolución del dólar global, las señales de la Fed, el precio del cobre y las noticias provenientes de Medio Oriente.

Análisis técnico

El USDCLP cotiza cerca de los 894 en el gráfico M15 y se mantiene por debajo de la resistencia inmediata situada en 896, una ruptura sostenida en la resistencia podría llevar al precio hacia los 899, rompiendo la directriz bajista. Por otro lado, si el precio consolida bajo el soporte inmediato ubicado en 892, podría extender la caída hacia la zona de 889-890, manteniendo vigente la estructura bajista intradía. Además, el precio continúa operando por debajo de la SMA de 200 períodos, lo que refuerza la presión técnica en el corto plazo.



Fuente: xStation5