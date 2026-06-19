Dólar Hoy en Chile: dólar se mantiene estable pese al fortalecimiento de la divisa estadounidense

El dólar en Chile registra movimientos acotados durante la última apertura de la semana, cotizando en torno a los 904 pesos, en una jornada caracterizada por una menor actividad debido al feriado en Estados Unidos. A pesar de esta estabilidad, el tipo de cambio se dirige a cerrar la semana con una caída cercana al 0,3%, reflejando el equilibrio entre factores externos que continúan influyendo en los mercados financieros.

La Reserva Federal fortalece al dólar a nivel global

Uno de los principales elementos que sigue apoyando al billete verde es el cambio de tono observado en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Durante sus últimas comunicaciones, la entidad mostró una postura más restrictiva respecto a la política monetaria, sugiriendo que existe un respaldo creciente dentro del organismo para eventuales aumentos de tasas de interés en los próximos meses.

Este enfoque ha llevado a los inversionistas a reajustar sus expectativas hacia un escenario donde las tasas de interés podrían permanecer elevadas durante un período más prolongado. Como consecuencia, el dólar estadounidense ha fortalecido su posición frente a diversas monedas internacionales, incluyendo aquellas de mercados emergentes.

La expectativa de una política monetaria más restrictiva suele favorecer al dólar, ya que incrementa el atractivo de los activos denominados en la moneda estadounidense y genera mayores flujos de inversión hacia Estados Unidos.

Las tensiones geopolíticas vuelven al centro de atención

Otro factor relevante para los mercados es el renovado foco sobre los conflictos geopolíticos en Medio Oriente. La reciente cancelación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán ha incrementado la incertidumbre entre los inversionistas.

A esto se suman señales de una menor actividad de tránsito a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. Cualquier alteración en esta zona suele generar preocupación sobre la oferta energética global y provocar movimientos relevantes en los precios del crudo.

En este contexto, los precios del petróleo han encontrado soporte, contribuyendo a un entorno de mayor cautela en los mercados financieros internacionales.

El cobre corrige tras las ganancias recientes

Mientras tanto, el cobre, principal exportación de Chile y uno de los factores más relevantes para el comportamiento del tipo de cambio local, registra una caída cercana al 0,4% en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

La corrección se produce después de varias jornadas de avances y responde, en parte, a la reanudación de las exportaciones de concentrado desde la mina Oyu Tolgoi, ubicada en Mongolia. Esta situación ha contribuido a aliviar algunas preocupaciones relacionadas con la oferta global del metal.

Además, las perspectivas de tasas de interés más elevadas en Estados Unidos continúan afectando las expectativas de crecimiento económico mundial, lo que podría traducirse en una menor demanda futura por metales industriales como el cobre.

Dado que el cobre mantiene una estrecha relación con la economía chilena y con los ingresos de divisas al país, cualquier movimiento relevante en su cotización suele tener impacto directo sobre el comportamiento del tipo de cambio.

Mercado local sin referencias económicas relevantes

En el ámbito nacional, la jornada transcurre sin la publicación de indicadores económicos relevantes. La ausencia de datos locales deja a los inversionistas concentrados principalmente en los factores internacionales, especialmente en las decisiones de política monetaria estadounidense, la evolución de los precios de las materias primas y los acontecimientos geopolíticos.

Análisis técnico

El USDCLP mantiene una recuperación sólida desde el mínimo de 881.2, nivel que coincide con el origen del último impulso alcista y donde volvió a aparecer demanda. El movimiento ha llevado al precio hasta la zona de 901.5-903.3, donde convergen la media de 200 periodos y el retroceso de Fibonacci del 50%, transformándola en una resistencia clave de corto plazo.



La estructura actual sugiere un intento de cambio de tendencia tras una secuencia de mínimos crecientes, pero la validación pasa por consolidar cierres sobre esa barrera. De lograrlo, el siguiente objetivo técnico se ubica en 908.5 y posteriormente en 916.0. Mientras tanto, una incapacidad para superar la media de 200 podría generar una pausa o corrección hacia 898.1 y 891.6, aunque mientras el precio permanezca por encima de este último nivel, el sesgo de recuperación desde los mínimos recientes seguiría intacto.



Fuente: xStation5