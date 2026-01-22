Dólar hoy en Chile: Mercado busca equilibrio en 874 tras el alivio de Trump y corrección técnica del cobre

El rango estimado del día se ubica entre $871 y $880 , sujeto a la evolución del cobre y noticias sobre comercio y aranceles .

El dólar en Chile comienza la sesión cerca de los 874 pesos, mostrando una apreciación marginal respecto del cierre anterior. En una jornada marcada por la ausencia de referencias macroeconómicas locales, la dinámica del tipo de cambio se mueve principalmente por el entorno internacional. En la práctica, eso significa que el mercado estará mirando con más atención el comportamiento del dólar global y la trayectoria de los metales industriales, que suelen impactar directamente las expectativas sobre la moneda chilena.

En este contexto, el precio del dólar se vuelve especialmente sensible a los cambios en el apetito por riesgo a nivel global: cuando mejora el ánimo, tienden a ajustarse los flujos hacia activos más riesgosos; cuando aumenta la incertidumbre, se refuerza la demanda por refugio, afectando la dirección y volatilidad del tipo de cambio.

Factores externos

En el ámbito internacional, los mercados muestran una mayor disposición al riesgo luego de señales de distensión en las fricciones políticas y comerciales entre Estados Unidos y Europa. Este cambio de tono ha influido en el comportamiento del dólar global y en la lectura que hacen los inversionistas sobre el escenario de corto plazo.

En particular, el presidente Donald Trump moderó su discurso tanto en materia geopolítica como arancelaria, tras avances preliminares en conversaciones con la NATO. Aun así, persisten dudas sobre el alcance real de estos acercamientos, especialmente después de la postura firme de Dinamarca, que mantiene la cautela respecto del resultado final de las conversaciones. Este matiz es relevante: cuando el mercado percibe que la distensión podría ser parcial o frágil, el apetito por riesgo puede cambiar rápidamente, repercutiendo en el tipo de cambio.

Inflación PCE y Federal Reserve

En paralelo, los inversionistas se mantienen atentos a los próximos datos de inflación PCE en Estados Unidos, un indicador clave para evaluar la trayectoria de los precios y la postura monetaria. La mirada también está puesta en la Federal Reserve, que, según las expectativas, mantendría las tasas sin cambios en el corto plazo, con proyecciones de ajustes a la baja más adelante.

Esta combinación de datos e interpretación de política monetaria suele mover con fuerza al dólar global. Si las cifras de inflación sorprenden al alza, el mercado podría reajustar expectativas de tasas, fortaleciendo al dólar a nivel internacional; si muestran señales de enfriamiento, podría aumentar la probabilidad de recortes más adelante, con efectos sobre monedas emergentes y, por extensión, sobre el dólar en Chile.

El cobre cae en la London Metal Exchange y presiona el tipo de cambio

El cobre registra una caída cercana al 0,7% en la London Metal Exchange, presionado por correcciones técnicas y por el mejor ánimo en los mercados globales, que resta atractivo a activos defensivos. Para Chile, este punto es especialmente importante: el cobre es un termómetro central del flujo de divisas y de las expectativas sobre ingresos externos, por lo que sus variaciones pueden trasladarse con rapidez al tipo de cambio.

Cuando el cobre retrocede, el mercado suele incorporar un sesgo que puede favorecer movimientos alcistas del dólar en el plano local, dependiendo de cómo se combine ese factor con la evolución del dólar global. Por eso, aun con un inicio de sesión cerca de $874, la atención puede desplazarse rápidamente hacia la trayectoria del metal y hacia cualquier novedad sobre comercio y aranceles.

Rango esperado del día

En USDCLP (M30) domina un sesgo bajista: tras fallar cerca de la zona 888,9–891 se aceleró la caída, perforando soportes intermedios y manteniéndose por debajo de las medias SMA 50 (~883,7) y SMA 200 (~894,6), lo que refuerza la debilidad de corto plazo.

El precio intenta estabilizarse sobre el soporte 872,5–875,9 (área de congestión reciente), con RSI alrededor de 33,6 sugiriendo condición cercana a sobreventa y un MACD aún en terreno negativo. Mientras no recupere con claridad 883–889, el rebote luce más correctivo que un cambio de tendencia; por abajo, el siguiente umbral técnico relevante se ubica hacia 864,5.

Fuente: xStation5.

____________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí.