Dólar Hoy en Chile: salta a $895 mientras el dólar global marca máximos de un año

El dólar en Chile comenzó la jornada con un importante avance, registrando una subida cercana al 1,5% y escalando hasta los $895 por dólar. El movimiento está siendo impulsado principalmente por el fortalecimiento global de la moneda estadounidense, en un contexto donde los mercados han reaccionado a las últimas señales entregadas por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

La autoridad monetaria estadounidense decidió mantener las tasas de interés sin cambios en su última reunión. Sin embargo, el mensaje entregado al mercado fue interpretado como más restrictivo de lo esperado, especialmente tras el aumento en las proyecciones de inflación y la creciente disposición interna para considerar nuevas alzas de tasas durante este año.

Este escenario ha fortalecido las expectativas de que los costos de financiamiento en Estados Unidos permanecerán elevados por un período más prolongado, impulsando la demanda por activos denominados en dólares y favoreciendo la apreciación de la divisa a nivel global.

El índice dólar alcanza máximos de un año

La reacción de los mercados internacionales fue inmediata. El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta de las principales divisas del mundo, alcanzó su nivel más alto en un año.

Los inversionistas continúan ajustando sus expectativas ante la posibilidad de que la Fed mantenga una postura monetaria restrictiva durante más tiempo. Esta visión se vio reforzada por las declaraciones del nuevo presidente de la institución, Kevin Warsh, quien reiteró el compromiso del banco central con el objetivo de devolver la inflación al nivel del 2%.

La combinación de una inflación persistente y una política monetaria más estricta ha fortalecido significativamente al dólar en los mercados internacionales, generando presión alcista sobre el tipo de cambio en economías emergentes como Chile.

Persisten las dudas geopolíticas en Medio Oriente

A las preocupaciones monetarias se suma la incertidumbre geopolítica. Aunque Estados Unidos e Irán han avanzado en un acuerdo preliminar, el mercado aún mantiene dudas respecto a la reapertura completa del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

La persistencia de estos riesgos mantiene elevados los niveles de cautela entre los inversionistas, favoreciendo activos considerados refugio, entre ellos el dólar estadounidense.

El cobre retrocede y agrega presión al tipo de cambio

Mientras el dólar gana terreno, el cobre registra una corrección cercana al 0,8% en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

El metal rojo se ve afectado por dos factores principales. Por una parte, la apreciación global del dólar suele generar presión bajista sobre las materias primas cotizadas en esa moneda. Por otra, la expectativa de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos podría moderar el crecimiento económico mundial, reduciendo potencialmente la demanda de metales industriales.

Para Chile, principal productor mundial de cobre, los movimientos del metal tienen una influencia directa sobre el comportamiento del tipo de cambio. Un cobre más débil tiende a reducir el ingreso de divisas al país, favoreciendo movimientos alcistas del dólar.

Mayor oferta global también influye en el mercado del cobre

Otro elemento que está impactando al mercado es la reanudación de las exportaciones de concentrado desde la mina Oyu Tolgoi, ubicada en Mongolia.

La normalización de los envíos desde este importante yacimiento contribuye a aliviar algunas de las preocupaciones existentes respecto a la oferta global de cobre. Como consecuencia, el mercado incorpora expectativas de una mayor disponibilidad del metal, generando presión adicional sobre los precios.

Perspectivas para el dólar en Chile

En el plano local, la agenda económica se presenta sin publicaciones relevantes durante la jornada, por lo que los movimientos del mercado cambiario estarán principalmente condicionados por factores externos.

La atención seguirá centrada en la evolución del dólar a nivel global, las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal y el comportamiento del cobre.

Análisis técnico

El USDCLP muestra un rebote técnico relevante tras defender la zona de 880.4-884.6, pero el impulso se ha frenado al llegar a 894.1, nivel que coincide con una resistencia horizontal y donde el precio está consolidando después de una vela de expansión alcista. La media de 50 periodos comienza a girar al alza y el RSI se mantiene cerca de 67 puntos, reflejando fortaleza compradora de corto plazo, aunque sin confirmar todavía una ruptura.



Mientras el precio se sostenga sobre 890.9, el sesgo inmediato sigue favoreciendo intentos de avance hacia 898.1 y posteriormente 902.1, donde además se encuentra la media de 200 periodos. En caso de perder 890.9, aumentaría la probabilidad de una corrección hacia 887.2 e incluso 884.6, niveles que deberían actuar como soporte para mantener vigente la recuperación reciente.



Fuente: xStation5