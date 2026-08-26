El dólar en Chile inició la jornada con alta volatilidad, tras una apertura favorable para el peso chileno que luego se revirtió por nuevos datos macroeconómicos en Estados Unidos. El tipo de cambio recuperó terreno después de que el PCE mostrara mayores presiones inflacionarias, reforzando la expectativa de una Reserva Federal más restrictiva durante 2026.

PCE de EE.UU. fortalece al dólar y revierte el alivio inicial

La apreciación inicial del peso chileno estuvo asociada a señales de avances diplomáticos en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, especialmente por gestiones orientadas a facilitar la reapertura del Estrecho de Ormuz y reducir el riesgo de una escalada mayor. Ese escenario había moderado la demanda por dólar refugio y favorecido a monedas emergentes durante la apertura.

El movimiento cambió tras los datos de Estados Unidos. La inflación medida por el PCE se aceleró a 3,7% interanual, por sobre las expectativas del mercado, mientras el PIB se mantuvo en línea con lo previsto y el consumo personal avanzó a 3,4%. La combinación muestra una economía estadounidense todavía sólida, pero con inflación persistente, lo que vuelve a dar soporte al dólar y presiona al peso chileno.

El dólar en Chile mira la zona de $915-$918

El mercado interpreta estos datos como una señal de que la Fed podría mantener una postura más restrictiva durante 2026, especialmente si el consumo continúa firme y la inflación no converge con claridad. Bajo este escenario, el tipo de cambio queda más condicionado por los datos externos que por los avances geopolíticos.

Si la estructura actual se mantiene, el tipo de cambio podría extender su avance hacia la zona de $915-$918 durante la jornada. Por abajo, una vuelta bajo $910 aliviaría la presión alcista y devolvería parte del impulso al peso chileno.