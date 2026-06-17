Dólar Hoy en México: el peso aguarda el primer comunicado de Kevin Warsh de la Fed

El USD/MXN navega una semana de rangos acotados, sostenido por el diferencial de tasas entre Banxico y la Fed que ha mantenido al peso cerca de sus mejores niveles en dos años. El Inegi informó ayer que el consumo privado en México se estancó en mayo, con una variación mensual de 0,0% frente al 1,2% de marzo, un dato que confirma la pérdida de dinamismo de la demanda interna.

Sin embargo, el mercado apenas parpadeó, dado que la atención está puesta en la decisión de la Reserva Federal esta tarde, la primera bajo la presidencia de Kevin Warsh, con dudas sobre si presentará proyección propia de tasas en el informe trimestral del FOMC, mientras el acuerdo interino entre EE.UU. e Irán moderó levemente las apuestas de un alza de tasas este año.

El consumo privado mexicano pierde impulso sin mover al peso

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) anticipó un crecimiento anual de 2,2% para abril y de 2,6% para mayo, una moderación frente al 3,1% interanual registrado en marzo según el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP). En la comparación mensual, la pérdida de impulso es más visible, tras el avance de 1,2% de marzo, el IOCP estimó 0,4% en abril y 0,0% en mayo, un estancamiento que llama la atención porque ese mes suele beneficiarse del gasto asociado al Día de las Madres. Con todo, el indicador acumularía catorce meses consecutivos de crecimiento anual, evidencia de que la demanda interna sigue respaldando la actividad aunque a un ritmo menor que en etapas previas.

Pese a esa moderación, el diferencial de tasas sigue siendo el ancla principal del USD/MXN en el corto plazo. Banxico cerró su ciclo de recortes en 6,50%, mientras la Fed mantiene su tasa de referencia en el rango de 3,50%-3,75%, lo que deja un diferencial superior a los 275 puntos básicos a favor del peso. Ese carry trade explica por qué un dato de consumo débil, que en otro contexto presionaría al tipo de cambio, no tuvo efecto visible en la sesión, el mercado está mirando hacia la Fed, no hacia el Inegi.

La Fed de Warsh concentra la atención del mercado

El mercado opera de forma mayormente lateral mientras los inversionistas esperan la decisión de la Reserva Federal, que se conocerá esta tarde. El consenso anticipa que la Fed mantendrá la tasa de fondos federales sin cambios, por lo que el foco estará en el comunicado, las proyecciones económicas trimestrales y, sobre todo, en la conferencia de prensa de Kevin Warsh en su primera reunión como presidente. Persisten dudas sobre si Warsh presentará su propia proyección dentro del Summary of Economic Projections, un detalle técnico que el mercado seguirá de cerca como primera señal de su estilo de comunicación.

Una probabilidad de al menos un alza de 25 puntos básicos antes de fin de año sigue descontada en los futuros de tasas, aunque esa cifra se moderó levemente tras conocerse el acuerdo interino entre EE.UU. e Irán para poner fin a las hostilidades. El anuncio provocó una caída pronunciada del petróleo y atenuó momentáneamente las preocupaciones inflacionarias que habían sostenido el sesgo restrictivo de la Fed en los últimos meses. Si Warsh valida esa lectura más benigna en su comunicado, el diferencial de tasas que hoy sostiene al peso podría angostarse, lo que añadiría presión sobre el USD/MXN en las próximas semanas.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico M15 muestra al USD/MXN en 17.1875, oscilando dentro de un canal lateral delimitado por una resistencia inmediata en 17.2352 y un soporte inmediato en 17.1829, niveles que el precio ha respetado en las últimas ruedas. Por encima, una segunda resistencia aparece en 17.2647 y una tercera en 17.3133, mientras que hacia abajo el siguiente soporte relevante se ubica en 17.1580, seguido de 17.1268.

El RSI está próximo a la zona de sobreventa sin entrar en ella, lo que indica que la presión vendedora reciente pierde fuerza sin confirmar un giro alcista. El MACD que refleja la indecisión propia de un mercado que opera a la espera del catalizador de la tarde. El sesgo técnico resultante es neutral, el par necesita un quiebre claro de 17.2352 o de 17.1829 para definir dirección, y ese quiebre probablemente llegará recién con la reacción al comunicado de la Fed.

Fuente. xStation5.