Dólar hoy en México: peso opera estable a la espera del recorte de tasas de la Reserva Federal

- El peso mexicano transita una jornada estable en torno a 18,20, con el mercado centrado en la inminente decisión de tasas de la Reserva Federal.
- La atención está puesta en el diagrama de proyecciones y en el tono de Jerome Powell, mientras los futuros descuentan más recortes para 2026.
- Técnicamente, USDMXN mantiene un sesgo lateral–bajista, con resistencia en 18,25–18,29 y soportes inmediatos en 18,15 y 18,08.
El peso mexicano transita una jornada relativamente calmada, con USDMXN estable en torno a 18,20 y sin referentes macro locales que marquen dirección, ya que hoy no se publican datos relevantes en México. La atención está completamente puesta en Estados Unidos, donde el mercado descuenta de forma mayoritaria que la Reserva Federal aplicará su tercer recorte de 25 puntos base en el año, llevando la tasa de referencia a un rango cercano a 3,50%–3,75%, el nivel más bajo desde 2022.
El foco no está tanto en la decisión inmediata como en la señal que entregue el nuevo diagrama de proyecciones de tasas y en el tono de Jerome Powell respecto de 2026, en un contexto en que los futuros ya incorporan aproximadamente dos recortes adicionales para el próximo año.
Al mismo tiempo, las últimas cifras laborales en Estados Unidos han sido algo más firmes de lo previsto:
-
Las vacantes de empleo se ubicaron en torno a 7,67 millones, por encima de lo esperado.
-
Las nóminas privadas medidas por encuestas de alta frecuencia muestran cierta reactivación tras semanas de debilidad.
Este combo de datos evita un deterioro brusco del dólar, pero tampoco es lo suficientemente sólido como para desarmar el escenario de relajación monetaria.
En ausencia de noticias desde México, el tipo de cambio se mueve más como termómetro del debate interno de la Fed entre quienes quieren acelerar la baja de tasas para apoyar un ciclo económico más frío y quienes advierten del riesgo de reavivar presiones inflacionarias si el ajuste es demasiado agresivo.
Análisis técnico del USDMXN
Desde la óptica técnica, USDMXN mantiene un canal bajista intradía bien definido, con máximos y mínimos descendentes que contienen el precio por debajo de la zona de 18,25–18,29, donde se ubica una resistencia clave tras el rechazo reciente de un spike alcista.
La cotización se mueve ligeramente por debajo de las medias simples de 50 y 200 periodos, ambas concentradas en torno a 18,21–18,22, lo que refuerza la idea de un mercado lateral–bajista más que de un cambio de tendencia.
Los niveles técnicos relevantes son:
-
Soporte inmediato: 18,15
-
Soporte inferior: 18,08, alineado con la parte baja del canal
-
RSI: alrededor de 48, con momentum neutral y sin señales de sobrecompra o sobreventa
El escenario es consistente con una sesión de espera, en la que el rango se respeta mientras el mercado anticipa definiciones de la Reserva Federal.
Fuente: xStation5.
______
