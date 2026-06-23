Dólar hoy México: apuestas de alzas de la Fed neutralizan buenos datos de IGAE y ventas minoristas

Los datos económicos de México publicados esta mañana llegaron por encima del consenso en todos los frentes, y el peso mexicano (USDMXN) cayó de todas formas. El USD/MXN avanza 0,7% hasta la zona de 17.5032, su nivel más alto en la sesión, en una jornada donde los números domésticos ceden el protagonismo a un factor que los neutraliza desde el exterior, la expectativa de que la Fed suba tasas antes de que termine el año.

La paradoja del día no es nueva en el ciclo actual pero se expresa con claridad: buenas noticias locales que en otro entorno habrían sostenido al peso quedan subordinadas al posicionamiento global frente al dólar.

Los datos de México superan expectativas pero el diferencial se estrecha igual

Fuente: Tradingeconomics.

La actividad económica de abril creció 2,3% interanual, por encima del consenso de 1,9% y acelerando desde el 1,4% de marzo. El sector primario lideró con una expansión de 4,4%, apoyado en la producción agrícola y ganadera, mientras la construcción avanzó 10,4% dentro del sector secundario. Las ventas al menudeo complementaron esa lectura con un alza de 4,4% interanual, también por encima del estimado de 3,7%, con bienes del hogar y electrodomésticos como los rubros de mayor dinamismo. En términos mensuales, la actividad económica subió 1,2% y las ventas 0,8%, ambas cifras por encima de sus respectivos consensos y de los registros del mes anterior.

Con Banxico en pausa en 6,50%, el mercado espera que el banco central confirme ese nivel el jueves sin cambios, mientras la Fed se mueve en dirección contraria. Deutsche Bank y BofA actualizaron sus previsiones para incluir un alza de 25 puntos básicos en septiembre, el CME FedWatch Tool descuenta ahora 50 puntos básicos de alzas acumuladas para diciembre. Cada revisión al alza del camino de la Fed estrecha el diferencial implícito que hace atractivo el carry trade en peso, y ese estrechamiento pesa más sobre el tipo de cambio que cualquier sorpresa positiva en la actividad económica doméstica.

La emisión de bonos y el PCE como referencia de la semana

Mientras el peso presionaba al alza, México colocó hoy US$6.300 millones en bonos en los mercados internacionales en dos tramos: US$4.800 millones con vencimiento en 2037 a un diferencial de 185 puntos básicos sobre Treasuries comparables, y US$1.500 millones adicionales con vencimiento en 2056 a 195 puntos básicos. Ambos diferenciales quedaron por debajo de la orientación inicial de 220-225 puntos básicos, los recursos se destinarán a recomprar bonos en dólares con vencimiento en 2027 y 2028, y títulos en euros que vencen en 2029.

El componente externo crece 43% en dólares mientras el interno cae 39% en pesos, una composición que eleva la exposición cambiaria en un entorno donde S&P mantiene perspectiva negativa y Moody's ubica la deuda soberana en Baa3.

Para el resto de la semana, el catalizador externo más relevante es el PCE que se publica el jueves, el indicador de inflación preferido de la Fed, que dará evidencia fresca sobre si el giro hawkish de Warsh tiene respaldo en los datos de precios o si la expectativa de septiembre es prematura. La decisión de Banxico también llega el jueves con consenso en 6,50% sin cambios.

Análisis del dólar en México

El gráfico M15 muestra al USD/MXN en 17.5032, por encima de la SMA(50) y la SMA(200), ambas actuando como soporte dinámico. Los niveles de extensión de Fibonacci trazados en el gráfico sitúan la resistencia inmediata en 17.514 (extensión 200%), seguida de 17.564 (extensión 261%), el precio acaba de superar la extensión 161.8% en 17.483 y consolida por encima de ese nivel.

El RSI acercándose a la zona de sobrecompra de 70 sin haberla alcanzado y el MACD(12,26) con histograma levemente negativo, señal de que el momentum alcista se mantiene pero empieza a perder velocidad. El sesgo técnico es alcista mientras el precio sostenga la extensión 161.8% como soporte, el soporte inmediato se ubica en 17.4425 (SMA50).

Fuente: xStation5.