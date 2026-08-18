Dólar hoy México: el dólar se mantiene estable mientras baja la presión por nuevas alzas de la Fed

El dólar en México (USDMXN) registra una jornada de estabilidad y se mantiene alrededor de los 17,05 pesos, en una sesión sin publicaciones económicas relevantes en México. La ausencia de referencias locales deja nuevamente el foco sobre Estados Unidos y, particularmente, sobre las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal.

Los últimos indicadores estadounidenses han reducido las apuestas por una nueva subida de tasas. Las ventas minoristas y la confianza del consumidor mostraron debilidad durante la semana pasada, mientras las cifras de inflación permanecieron contenidas. Al mismo tiempo, el mercado continúa atento al riesgo inflacionario asociado al escenario geopolítico entre Estados Unidos e Irán.

El mercado reduce las apuestas por nuevas subidas de tasas

Los últimos datos de Estados Unidos han llevado a los operadores a moderar sus expectativas sobre un nuevo endurecimiento monetario. La debilidad observada en las ventas minoristas y en la confianza del consumidor, junto con cifras de inflación más contenidas, ha disminuido la presión inmediata sobre la Reserva Federal.

Actualmente, el mercado espera que la Fed mantenga las tasas sin cambios en septiembre y ya no descuenta completamente una subida antes de finalizar el año, a diferencia de lo que ocurría apenas una semana atrás.

La atención se desplazará ahora hacia las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal, que podrían ofrecer mayor detalle sobre las diferencias internas respecto a la trayectoria de las tasas.

También serán relevantes los comentarios del presidente de la Fed, Kevin Warsh, durante el simposio anual de Jackson Hole, donde los operadores buscarán nuevas señales sobre el rumbo de la política monetaria.

La geopolítica mantiene abierto el riesgo inflacionario

Aunque las expectativas de tasas han disminuido, el mercado sigue atento a la evolución de la inflación. La posibilidad de un nuevo acuerdo entre Estados Unidos e Irán perdió fuerza después de que Donald Trump señalara que no estaba interesado en extender el acuerdo de paz provisional.

Este escenario mantiene la cautela en torno a las futuras presiones inflacionarias, mientras los operadores evalúan cómo podría evolucionar el entorno internacional.

En México, hoy no se publican datos económicos relevantes, por lo que el comportamiento del tipo de cambio permanece principalmente ligado a estos factores externos.

Análisis técnico del dólar en México

Fuente: xStation5.

En el gráfico de 15 minutos, el dólar en México cotiza cerca de 17,055, después de recuperarse desde niveles inferiores y volver a situarse alrededor de sus medias exponenciales de 9 y 21 periodos, ubicadas aproximadamente en 17,0526 y 17,0503, respectivamente. La primera resistencia visible se encuentra alrededor de 17,058. Una consolidación por encima de esta zona podría llevar nuevamente al precio hacia 17,078, mientras que una extensión adicional dejaría como referencia superior el área próxima a 17,098.

Por debajo, el soporte inmediato se sitúa alrededor de 17,034, seguido por 17,0134. El RSI permanece cerca de 55 puntos, mientras el MACD muestra una recuperación moderada, sin que por ahora aparezca una señal extrema en el movimiento.

Mientras el mercado espera nuevas señales desde la Reserva Federal, el dólar en México continúa mostrando una dinámica estable, con las expectativas de tasas en Estados Unidos y la evolución del escenario geopolítico como principales referencias externas.