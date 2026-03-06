Dólar hoy México: El dólar sube frente al peso mexicano tras débiles nóminas en EE.UU. y señales mixtas en el consumo

El dólar estadounidense cotiza este viernes 6 de marzo alrededor de 17,79 pesos mexicanos, tras una jornada marcada por la publicación de datos clave del mercado laboral en Estados Unidos que sorprendieron negativamente a los analistas.

Según cifras del Departamento de Trabajo, la economía estadounidense perdió 92.000 empleos en febrero, cuando el consenso del mercado esperaba la creación de cerca de 58.000 puestos, lo que supone el peor registro en varios meses y una señal de enfriamiento en el mercado laboral.

Al mismo tiempo, la tasa de desempleo subió al 4,4%, por encima del 4,3% previsto, reforzando la idea de que la economía podría estar perdiendo dinamismo tras varios meses de crecimiento moderado.

Señales mixtas en la economía estadounidense

Pese a la debilidad en la creación de empleo, otros indicadores mostraron cierta resiliencia.

Los ingresos medios por hora aumentaron un 0,4% mensual, superando el 0,3% esperado, lo que indica que las presiones salariales siguen presentes. Este dato es relevante para la Reserva Federal, ya que un crecimiento salarial fuerte puede mantener presiones inflacionarias.

Por otro lado, el consumo mostró un comportamiento dispar. Las ventas minoristas de enero cayeron un 0,2% mensual, aunque el descenso fue menor al esperado (-0,3%), mientras que las ventas minoristas subyacentes se mantuvieron sin cambios, por debajo del 0,1% previsto por el mercado.

En conjunto, estos datos reflejan una economía que comienza a mostrar señales de desaceleración, algo que podría influir en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal en los próximos meses.

Impacto en el dólar y en el peso mexicano

Tras la publicación de los datos laborales, los mercados reaccionaron con volatilidad pues el informe de empleo fue considerado una sorpresa negativa, lo que generó incertidumbre sobre la trayectoria de la economía estadounidense y sobre el calendario de decisiones de la Fed.

Aun así, el dólar mantiene cierta fortaleza frente al peso mexicano, con el tipo de cambio moviéndose en torno a la zona de 17,8 pesos por dólar en la jornada.

El peso mexicano sigue respaldado por factores estructurales que han impulsado su fortaleza en los últimos años, como el flujo de inversión extranjera ligado al nearshoring y el aumento de divisas vinculadas a eventos internacionales como el Mundial de fútbol de 2026. Sin embargo, la apreciación del llamado “superpeso” también ha generado efectos negativos en sectores como los hogares que reciben remesas o quienes perciben ingresos en dólares.

Factores globales también influyen en el mercado cambiario

El contexto internacional añade más incertidumbre pues las tensiones geopolíticas en Medio Oriente han presionado al alza los precios del petróleo y han aumentado la volatilidad en los mercados financieros globales, lo que ha llevado a caídas en las bolsas y mayor cautela entre los inversores.

Este entorno puede favorecer episodios de fortalecimiento del dólar, tradicionalmente considerado un activo refugio en momentos de incertidumbre global.

Próximos datos clave para México

De cara al siguiente lunes, los inversores seguirán de cerca varios indicadores macroeconómicos relevantes para México:

Inflación mensual (febrero): previsión 0,3%

Inflación anual (febrero): previsión 3,9%

Inflación subyacente mensual: previsión 0,8%

Inflación subyacente anual: previsión 4,5%

Exportaciones automotrices (febrero): previsión 4,0% interanual

Producción automotriz (febrero): previsión 0,5% interanual

Estos datos podrían influir en las expectativas sobre la política monetaria del Banco de México, así como en el comportamiento del peso mexicano frente al dólar en las próximas sesiones.

Análisis Técnico

Fuente: xStation

El gráfico del USDMXN muestra una fase de estabilización lateral tras el descenso desde el máximo de 17.9015. La media móvil de 9 periodos (azul) se ha situado por debajo de la media de 21 periodos (naranja), lo cual confirma que el impulso alcista previo ha finalizado y el mercado ha entrado en un periodo de corrección técnica.

El RSI se encuentra en 49.5, un nivel neutral que indica equilibrio entre compradores y vendedores sin una dirección predominante. El precio cotiza actualmente en 17.7871, manteniéndose dentro del rango de ambas medias móviles, lo que requiere un cierre de vela fuera de este intervalo para determinar si el activo continuará su movimiento a la baja o iniciará una nueva fase de ascenso.