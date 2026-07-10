Dólar hoy México: menor tensión petrolera apoya al peso pese a industria débil

El dólar en México (USD/MXN) cae cerca de 0.2% en la sesión de hoy, un avance del peso que ocurre pese a que la producción industrial de México acaba de sorprender con una caída mucho más profunda de lo esperado en mayo. El mercado sigue más atento a la fragilidad de la tregua en Medio Oriente y a las apuestas cambiantes sobre la Fed que a los datos económicos domésticos.

Una tregua frágil en Medio Oriente empuja al petróleo a la baja

El petróleo (OIL) cedió terreno hoy después de la fuerte subida registrada a comienzos de semana, luego de que trascendieran reportes de que Estados Unidos e Irán continuarían las negociaciones de paz. Sin embargo, un nuevo intercambio de ataques entre ambos países reavivó la preocupación de que el conflicto pueda escalar aún más, con el estatus de la tregua previa todavía en duda.

Ese vaivén volvió a inyectar temores de una nueva ola de presión inflacionaria, reforzando las expectativas de que la Fed necesite mantener una postura más restrictiva. El mercado asigna hoy una probabilidad de 62% a un alza de tasas en septiembre, por encima del 58% de hace una semana, pero por debajo del 70% que llegó a descontarse a comienzos de esta misma semana, un vaivén que ilustra lo rápido que están cambiando las apuestas sobre la Fed en apenas unos días.

La producción industrial de México decepciona con fuerza

La producción industrial de México cayó 0.7% interanual en mayo, revirtiendo el alza de 2.4% de abril y muy por debajo del retroceso de 0.1% que esperaba el mercado, con una debilidad que se extendió de forma pareja entre sectores.

La caída estuvo liderada por la manufactura, que retrocedió 1.5% después de un mes plano, con un desplome de 7.5% en la fabricación de computadoras y equipo de comunicaciones. Los servicios de utilidad pública cayeron 0.9%, tras una baja de 0.4% en abril, mientras la construcción retrocedió 0.3%, revirtiendo el salto de 10.4% previo pese a un fuerte avance de 15.9% en obras de ingeniería civil. La minería fue la única excepción clara que aceleró a 3.9% desde 3.4%, apoyada en un salto de 51.3% en los servicios relacionados con la minería, frente a 23.7% el mes anterior. En términos desestacionalizados, la actividad industrial cayó 0.8% mensual, revirtiendo el alza de 2.1% de abril.

Análisis del dólar en México

El gráfico M15 muestra al USD/MXN cotizando en 17.4827, entre el retroceso de Fibonacci del 61.8%, en 17.4777, y el del 50%, cerca de 17.5015, tras el retroceso desde el máximo marcado a comienzos de esta semana. El precio se ubica por debajo de la SMA(50), que ahora funciona como resistencia de corto plazo, aunque todavía muy por encima de la SMA(200). El RSI está en zona neutral con sesgo bajista, mientras el MACD confirmando un impulso de corto plazo débil.



El soporte inmediato se ubica en el propio 61.8% de Fibonacci, en 17.4777, con niveles adicionales en el 78.6%, en 17.4331, y el 100%, en 17.3764, mientras la resistencia más cercana está en el 38.2%, en 17.5403, seguida del 23.6%, en 17.5790. En conjunto, el sesgo técnico de corto plazo es bajista para el USD/MXN mientras el precio no logre recuperar la SMA(50).

Fuente: xStation5.