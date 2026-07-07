Dólar hoy México: peso cae por débiles exportaciones automotrices y traslado de Toyota a Texas

El dólar en México (USD/MXN) sube 0.6%, hasta 17.4953, mientras el dólar cotiza prácticamente sin cambios a nivel global, con un avance de apenas 0.1% frente a una canasta de divisas principales. Cifras de exportaciones automotrices muy por debajo de lo esperado, conocidas hoy, y la confirmación de que Toyota trasladará parte de la producción de su camioneta más vendida en Estados Unidos desde México hacia Texas impactan las expectativas de los inversionistas durante la sesión.

Datos del sector automotor mexicano decepcionan justo cuando Toyota se despide de la Tacoma

Grafico de la producción y exportación de autos en México. Fuente: Tradingeconomics.

Las exportaciones de vehículos de México cayeron 9.2% interanual en junio, hasta 301,009 unidades, revirtiendo el alza de 1.7% registrada en mayo y muy por debajo del consenso, que esperaba una caída de 4.2%. La producción retrocedió 1.89% interanual, hasta 354,221 unidades, aunque esto representa una mejora frente a la caída de 3.7% de mayo. Por armadora, las bajas más marcadas en producción se dieron en Mercedes, con un desplome de 97%, seguida de Audi con 52.2%, Nissan con 18.6%, Volkswagen con 7.6% y Ford con 7.3%, mientras en exportaciones las caídas más profundas fueron las de Mercedes con 64.5%, Audi con 55.7% y Nissan con 46.2%.

En paralelo, Toyota confirmó ayer que trasladará parte de la producción de la Tacoma, la pick-up mediana más vendida en Estados Unidos, desde su planta cercana a Tijuana hacia San Antonio, como parte de una inversión de 3,600 millones de dólares en Texas. La planta texana construirá una segunda línea de producción, sumará unos 2,000 empleos hacia 2030 y elevará la inversión acumulada de la compañía en esas instalaciones a 8,300 millones de dólares. El movimiento llega mientras las negociaciones entre Estados Unidos y México para renovar el tipo de cambio comercial de referencia de la región, el T-MEC, permanecen estancadas, después de que la administración Trump dejara pasar la fecha límite del 1 de julio sin extender el acuerdo, aunque este seguirá vigente por una década más salvo que alguna de las partes se retire, con revisiones anuales que podrían introducir cambios relevantes. Los vehículos exportados desde México enfrentan aranceles estadounidenses de hasta 25%, lo que ha incentivado a Toyota y otros fabricantes a reconsiderar su producción transfronteriza.

Un dólar global estable deja al descubierto la debilidad puntual del peso

El reporte de nómina no agrícola de junio en Estados Unidos, publicado la semana pasada, mostró una desaceleración marcada en la creación de empleo, junto con revisiones a la baja en las cifras de los dos meses previos. Ese dato llevó la probabilidad de un alza de la Fed en septiembre a cerca de 50%, desde alrededor de dos tercios antes de conocerse el reporte. Sin embargo, ese efecto ya está mayormente incorporado en el precio, hoy el dólar cotiza prácticamente plano frente a la mayoría de las divisas principales, con un avance marginal de 0.1%, lo que confirma que el impulso del USD/MXN en la sesión de hoy no proviene del lado estadounidense. Los inversionistas esperan la publicación de las minutas de la reunión de junio de la Fed más adelante esta semana, además de la cifra del déficit comercial de Estados Unidos que se publica más tarde en el día.

Ese contexto de dólar estable hace más visible el deterioro puntual en la percepción sobre México, sobre todo considerando que la tasa de referencia de Banxico se mantiene en 6.50%, frente a un rango de la Fed de 3.50% a 3.75%, un diferencial de alrededor de 290 puntos básicos que en circunstancias normales sostiene el atractivo del carry trade en la moneda mexicana. La combinación de datos automotrices débiles y la decisión de Toyota de reducir su exposición a la producción en México pesa más en la sesión de hoy, un recordatorio de que el diferencial de tasas por sí solo no compensa el deterioro en la percepción sobre la relación comercial entre ambos países.

Fuente: xStation5.

El gráfico M15 muestra al USD/MXN cotizando en 17.4953, tras un repunte marcado desde el mínimo de 17.3631 registrado en sesiones recientes. El precio superó tanto la SMA(50) como la SMA(200), que ahora funcionan como soporte de corto plazo. El RSI se ubica en zona de sobrecompra, consistente con la magnitud del repunte reciente y el MACD confirma el impulso alcista de corto plazo.



La extensión de Fibonacci trazada sobre el tramo alcista ubica al precio actual entre el nivel del 100%, en 17.465, y el 161.8%, en 17.507, este último como resistencia inmediata, cuya ruptura abriría paso hacia el 200%, en 17.534, y el 261%, en 17.576. El soporte inmediato se ubica en 17.4181, con niveles más profundos en 17.4004 y 17.3631. En conjunto, el sesgo técnico es alcista para el USD/MXN en el corto plazo, aunque el RSI en sobrecompra sugiere que el mercado podría necesitar una pausa antes de extender el avance más allá de los 17.50.