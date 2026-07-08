Dólar hoy México: peso pierde terreno tras fin del alto el fuego entre EE.UU. e Irán

El dólar en México (USD/MXN) sube cerca de 0.5% en la sesión de hoy, hasta 17.6109, después de que el presidente Trump declarara que el alto el fuego con Irán "terminó" y amenazara con nuevos ataques, mientras Estados Unidos ya lanzó bombardeos adicionales y revocó la exención que permitía a Irán vender crudo en los mercados globales.

El peso mexicano se debilita en una jornada donde el apetito por riesgo se deteriora a nivel global, y donde el Fondo Monetario Internacional acaba de recortar sus proyecciones de crecimiento tanto para el mundo como para México, justo antes de un día cargado de datos económicos domésticos.

La escalada entre EE.UU. e Irán dispara al petróleo y a las apuestas por la Fed

Los últimos desarrollos se dieron después de una serie de ataques a petroleros que transitaban el Estrecho de Ormuz en días recientes. El petróleo volvió a subir con fuerza, acumulando un avance cercano a 10% en las últimas dos sesiones, lo que reavivó las preocupaciones sobre presiones inflacionarias y la posibilidad de un endurecimiento monetario adicional en Estados Unidos.

Reflejando ese giro, los operadores elevaron sus apuestas por un alza de la Fed, con la probabilidad implícita de un aumento en septiembre subiendo a cerca de 70%, desde 58% el día previo. Los inversionistas ahora esperan la publicación de las minutas de la última reunión del FOMC para obtener más pistas sobre el rumbo de la política monetaria estadounidense.

El FMI recorta el crecimiento global y el de México para 2026

El Fondo Monetario Internacional redujo su proyección de crecimiento económico global para 2026 a 3.0%, desde 3.1% en su informe de abril, que a su vez ya había recortado la cifra desde 3.3% por el conflicto en Medio Oriente iniciado el 28 de febrero. El organismo señaló que la economía global ha resistido el shock mejor de lo temido inicialmente, apoyada en la liquidación de inventarios comerciales y estratégicos que ofreció un alivio temporal frente a la menor disponibilidad de energía, aunque advirtió que indicadores adelantados, como la presión en las cadenas de suministro y los índices de gerentes de compras manufactureros, apuntan a un impulso más débil hacia adelante. Parte del golpe del conflicto fue compensado por el ciclo tecnológico global ligado a la inteligencia artificial, aunque el impacto varía mucho según la exposición de cada país a la guerra y su posición en la cadena de valor tecnológica.

Para México, el FMI recortó su pronóstico de crecimiento a 1.2%, desde 1.6% previo. El organismo espera que la actividad se acelere de forma moderada gracias a políticas domésticas menos restrictivas, aunque advirtió que la incertidumbre, en gran medida ligada a la revisión del T-MEC, seguirá limitando la actividad económica del país.

Mañana, la agenda económica de México cobra relevancia

El jueves 9 de julio se conocerá un bloque importante de datos mexicanos que podría mover al peso:

Inflación mensual de junio: previo -0.21%, consenso -0.13%, pronóstico -0.1%

previo -0.21%, consenso -0.13%, pronóstico -0.1% Inflación interanual de junio: previo 3.94%, consenso 3.52%, pronóstico 3.5%

previo 3.94%, consenso 3.52%, pronóstico 3.5% Inflación subyacente mensual de junio: previo 0.22%, consenso 0.31%, pronóstico 0.2%

previo 0.22%, consenso 0.31%, pronóstico 0.2% Inflación subyacente interanual de junio: previo 4.19%, consenso 4.10%, pronóstico 4.1%

previo 4.19%, consenso 4.10%, pronóstico 4.1% Índice de precios al productor mensual de junio: previo 0.46%, pronóstico -0.1%

previo 0.46%, pronóstico -0.1% Índice de precios al productor interanual de junio: previo 2.98%, pronóstico 2.7%

previo 2.98%, pronóstico 2.7% Minutas de la reunión de política monetaria de Banxico, 11:00 AM

Estos datos importan porque la inflación de la primera quincena de junio ya había sorprendido a la baja, con la interanual en un mínimo de diez meses de 3.55%, y el consenso para el dato completo de junio, en 3.52%, sugiere que esa desinflación se mantuvo durante todo el mes.

Si el número confirma esa tendencia, refuerza el argumento de los miembros más moderados dentro de Banxico para considerar recortes hacia adelante, aunque la escalada geopolítica de hoy y el consecuente salto del petróleo introducen un riesgo al alza para la inflación que las minutas de las 11:00 podrían reflejar, mostrando qué tan divididos estuvieron los miembros del banco central en su última decisión.

Para el USD/MXN, la combinación de un dato de inflación benigno con minutas que reconozcan riesgos externos crecientes podría ser ambigua: sostiene el atractivo del diferencial de tasas frente a la Fed, pero también valida la cautela que ya está presionando al peso desde el frente externo.

Fuente: xStation5.

El gráfico M15 muestra al USD/MXN cotizando en 17.6109, tras un salto pronunciado que llevó al precio a superar el nivel 100% de Fibonacci, en 17.637, medido desde el mínimo reciente. El precio se ubica muy por encima tanto de la SMA(50) como de la SMA(200), ambas actuando como soporte de mediano plazo tras la ruptura.

El retroceso de Fibonacci del 61.8%, en 17.580, funciona ahora como soporte inmediato, con un nivel adicional en 17.5561, mientras la resistencia siguiente se ubica en la extensión del 161.8%, en 17.730. En conjunto, el sesgo técnico es claramente alcista para el USD/MXN en el corto plazo, consistente con el deterioro en el apetito por riesgo derivado de la escalada geopolítica.