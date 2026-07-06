Dólar hoy México: peso se estabiliza mientras el mercado reduce apuestas por la Fed

El dólar (USD/MXN) en México cotiza en 17.4536, prácticamente sin cambios en la sesión de hoy, moviéndose dentro de un rango acotado entre 17.4393 y 17.4818 tras el retroceso de cerca de 0.6% que había registrado desde el máximo de 17.5595 marcado el fin de semana.

La calma del par responde a que dos fuerzas de magnitud similar se están compensando, un dólar debilitado a nivel global por menores apuestas hacia una Fed más agresiva, y una incertidumbre persistente sobre la revisión del T-MEC que limita hasta dónde puede llegar la apreciación del peso, incluso con datos domésticos que en otro contexto habrían impulsado con más fuerza a la moneda mexicana.

Un dato de empleo débil en EE.UU. reduce las apuestas por una Fed más agresiva

El reporte de la semana pasada de nómina no agrícola de junio en Estados Unidos mostró una desaceleración marcada en la creación de empleo, lo que llevó a los inversionistas a recortar sus expectativas de un alza de la Fed este año. La probabilidad de un aumento de tasa en septiembre cayó a 56%, desde cerca de 64% antes de conocerse el dato, y el mercado ahora espera con atención la publicación de las minutas del FOMC más adelante esta semana en busca de señales adicionales sobre el rumbo de la política monetaria.

A esa dinámica se sumó el retroceso del petróleo a niveles previos al conflicto en Medio Oriente, lo que alivió las preocupaciones sobre presiones inflacionarias renovadas y reforzó la idea de que la Fed podría mantenerse sin cambios el resto del año. El dólar mostró, sin embargo, un comportamiento mixto entre monedas: el lunes registró su mayor avance frente al yen, que se mantiene cerca de mínimos de 40 años, en medio de un riesgo latente de intervención oficial japonesa que mantiene a los operadores alerta y que ayuda a explicar por qué la debilidad del dólar no se refleja de forma pareja en todos los cruces.

La inversión fija bruta sorprende al alza y la inflación abre espacio a Banxico

La inversión fija bruta en México subió 5.9% interanual en abril, su primer incremento anual en 18 meses tras la caída de 2.6% de marzo, y muy por encima del 3.8% que esperaba el consenso. La construcción lideró el avance con un alza de 10.1%, impulsada por un salto de 18.5% en edificación residencial, mientras la construcción no residencial creció apenas 2.0%. La inversión en maquinaria y equipo avanzó 1.3%, sostenida por un aumento de 10.0% en maquinaria importada, en contraste con una caída de 11.2% en la formación de capital doméstico en maquinaria, con retrocesos de 12.9% en equipo y maquinaria nacional y de 9.2% en equipo de transporte. En términos mensuales, la inversión fija bruta saltó 4.0% en abril, su mayor incremento desde noviembre de 2020.

Fuente: xStation5.

Del lado de los precios, la inflación general de México cayó más de lo esperado hasta un mínimo de diez meses de 3.55% en la primera quincena de junio, mientras la inflación subyacente también se moderó por encima de lo previsto. Con la tasa de referencia de Banxico en 6.50%, frente a un rango de la Fed de 3.50% a 3.75%, el diferencial de tasas ronda los 290 puntos básicos a favor del peso, un colchón que sostiene el atractivo del carry trade incluso mientras el mercado empieza a preguntarse si Banxico podría retomar los recortes más adelante si la desaceleración económica y la moderación inflacionaria se consolidan. La incertidumbre sobre el T-MEC sigue siendo, sin embargo, el factor que impide que estos datos favorables se traduzcan en una apreciación más contundente del peso.

Análisis técnico del dólar en México

El gráfico M15 muestra al USD/MXN cotizando en 17.4536, dentro de un rango de consolidación que se formó tras el retroceso desde el máximo de 17.5595 registrado hace dos sesiones. El precio se ubica por debajo tanto de la SMA(50) como de la SMA(200), dos medias que actúan como resistencia de corto y mediano plazo tras haber sido perforadas a la baja.

El RSI en zona neutral pero inclinado hacia el lado bajista, sin llegar a sobreventa y el MACD señala que el impulso bajista pierde fuerza dentro del rango. El precio marcó un mínimo reciente cerca de 17.4181, antes de rebotar hacia la zona de 17.4818, resistencia inmediata que contuvo el avance más reciente. El soporte inmediato se ubica en 17.4393, con el siguiente nivel relevante en 17.4181, mientras que una recuperación por encima de 17.4818 abriría paso hacia 17.4998.

El sesgo técnico es levemente bajista dentro de una consolidación, consistente con la estabilidad que muestra el par en la sesión de hoy.

Fuente: xStation5.