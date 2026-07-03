Dólar hoy México: peso se mantiene estable con baja liquidez por feriado del 4 de julio en EE.UU.

El dólar frente al peso mexicano (USDMXN) transita una jornada singular, mientras el dato de empleo estadounidense reduce las apuestas por una Fed más restrictiva y empuja al billete verde a la baja frente a la mayoría de las divisas globales, el USD/MXN apenas se mueve, sostenido por un rebote técnico que comenzó horas antes de conocerse la cifra laboral.

La ausencia de Wall Street por el feriado del 4 de julio amplifica esta desconexión entre el contexto macro y el comportamiento intradía del par, dejando al mercado cambiario mexicano operando casi en piloto automático hasta que reabran los mercados estadounidenses el lunes.

El mercado cambiario opera con liquidez reducida por el feriado en EE.UU.

Las bolsas de Nueva York y el Nasdaq permanecen cerradas este viernes en observancia del Día de la Independencia, que cae en sábado este año y por lo tanto se traslada al viernes previo. La sesión regular no se reanudará hasta el lunes 6 de julio a las 9:30 de la mañana, hora del este. Esta ausencia de flujo institucional estadounidense explica en buena medida la estabilidad del tipo de cambio, que cotiza en 17.4590 tras un recorrido reciente que lo llevó desde máximos por encima de 17.55 hasta mínimos de 17.4181 antes de revertir al alza.

El comportamiento reciente del par sugiere que el mercado local está digiriendo el ajuste de expectativas sobre la Fed sin la validación de un volumen pleno de negociación. Esa combinación de baja liquidez y datos macro relevantes suele generar movimientos más erráticos de lo habitual, algo que los operadores probablemente tendrán presente al iniciar la próxima semana, cuando el mercado estadounidense vuelva a operar con normalidad.

El dato de empleo en EE.UU. reduce las apuestas por una Fed más agresiva

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que la economía sumó apenas 57.000 empleos en junio, la cifra más baja en cuatro meses y muy por debajo de los 110.000 que esperaba el consenso, mientras la tasa de desempleo se ubicó en 4.2%. El reporte llegó después de que los datos de nómina privada del miércoles también decepcionaran, reforzando la narrativa de un mercado laboral que pierde tracción de forma gradual.

La confianza del consumidor mexicano mejora levemente en junio

Fuente: Tradingeconomics.

El Índice de Confianza del Consumidor de México subió 0.4 puntos en junio, hasta 43.8, según el INEGI, con cuatro de sus cinco componentes en terreno positivo respecto a mayo. La percepción sobre las finanzas actuales del hogar avanzó 1.2 puntos, hasta 51.2, mientras la disposición a comprar bienes duraderos subió 1.1 puntos, hasta 30.0. La evaluación de la situación económica nacional actual mejoró 0.7 puntos, hasta 37.5, y las expectativas sobre la economía a doce meses subieron 0.3 puntos, hasta 43.7. El único componente que retrocedió fue la expectativa sobre las finanzas del hogar a un año, que cayó 1.0 punto, hasta 56.4. En la comparación interanual, el índice se ubica 1.8 puntos por debajo de junio de 2025.

La mejora es modesta y no altera el diagnóstico principal sobre la economía mexicana, que arrastra una contracción del PIB de 0.8% en el primer trimestre y una producción industrial que cayó 1.3% interanual en marzo. A esto se suma la incertidumbre sobre la revisión del T-MEC, que el canciller Marcelo Ebrard ha descartado que se resuelva de forma rápida. En ese marco, el repunte de la confianza del consumidor funciona más como un indicador de estabilización que como una señal de aceleración económica.

Análisis técnico del dólar en México: el USD/MXN busca consolidar el rebote en M15

El USDMXN en M15 intenta consolidar un rebote tras defender con éxito la zona de 17.418, donde apareció demanda y se formó un mínimo relevante de corto plazo. El precio recuperó la media de 50 periodos y vuelve a situarse sobre 17.439, mientras el MACD acaba de generar un cruce alcista y el RSI se aproxima a 67, reflejando una mejora del impulso comprador.



La primera resistencia se ubica en 17.482, nivel que coincide con un máximo reciente, y un quiebre sostenido abriría espacio para una extensión hacia 17.500, donde además converge la media de 200 periodos. Mientras el tipo de cambio permanezca por encima de 17.439, el sesgo inmediato favorece una continuidad del rebote. En cambio, una pérdida de ese nivel volvería a poner el foco sobre 17.418 y, de ceder ese soporte, aumentaría la probabilidad de una caída hacia 17.400.

Fuente: xStation5.