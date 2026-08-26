El dólar en México (USDMXN) registra una moderada recuperación durante la jornada del miércoles y avanza cerca de 0,2% frente al peso mexicano, después de un fuerte movimiento alcista durante las últimas horas que llevó al tipo de cambio nuevamente hacia la zona de 16,97 pesos por dólar.

La sesión está dominada por factores externos, ya que México no publica indicadores económicos relevantes este miércoles. El foco se mantiene sobre los últimos datos de inflación de Estados Unidos, las expectativas para la Reserva Federal y el esperado discurso de su presidente, Kevin Warsh, durante el simposio de Jackson Hole.

El PCE mantiene a la Reserva Federal en modo de espera

El principal catalizador macroeconómico de la jornada fue la publicación del índice de precios de los gastos de consumo personal de Estados Unidos, una de las referencias de inflación más importantes para la Reserva Federal. El PCE general aumentó 0,2% mensual en julio, mientras que el componente subyacente, que excluye alimentos y energía, también avanzó 0,2% respecto al mes anterior. En términos interanuales, el PCE subyacente permaneció en 3,3%, todavía considerablemente por encima del objetivo de inflación del 2% de la Fed.

Paralelamente, el gasto de los consumidores ajustado por inflación permaneció sin cambios durante julio. La combinación muestra una economía en la que la inflación sigue siendo persistente, pero sin una aceleración suficientemente pronunciada como para obligar inmediatamente al banco central a endurecer su política monetaria.

Para el dólar, esta lectura genera un escenario mixto. Por una parte, una inflación subyacente superior al objetivo limita las expectativas de una política monetaria más flexible. Por otra, la ausencia de una sorpresa inflacionaria importante reduce la urgencia de nuevas subidas de tasas.

Jackson Hole será la próxima gran prueba para el dólar

Tras conocer el PCE, el mercado dirige ahora la atención hacia el discurso de Kevin Warsh en el simposio anual de Jackson Hole previsto para el viernes. Los inversionistas buscarán señales sobre cómo interpreta la Reserva Federal la persistencia de la inflación y cuál podría ser la trayectoria futura de las tasas de interés.

Un mensaje más restrictivo, que enfatice los riesgos de inflación y mantenga abierta la posibilidad de tasas más altas, podría impulsar nuevamente al dólar. En contraste, si Warsh concede mayor importancia a la moderación de la actividad económica y a la caída reciente de las presiones energéticas, el billete verde podría continuar enfrentando dificultades para recuperar terreno.

Análisis técnico del dólar en México

Fuente: xStation5.

En el gráfico de 15 minutos, el dólar en México rebotó con fuerza desde la zona de soporte de 16,9245 y recuperó rápidamente las medias móviles exponenciales de 9 y 21 periodos, que actualmente se encuentran alrededor de 16,9594 y 16,9492 respectivamente. El precio se aproxima ahora a la resistencia inmediata de 16,9704; una ruptura clara de este nivel podría abrir espacio hacia 16,9950 y posteriormente 17,0132 pesos.

El movimiento, sin embargo, llega con un RSI cercano a 72 puntos, entrando en terreno de sobrecompra, mientras el MACD mantiene una señal positiva. Esto refleja un fuerte impulso comprador de corto plazo, pero también aumenta el riesgo de una pausa o corrección. Si el tipo de cambio no consigue superar 16,9704, las primeras referencias bajistas aparecen nuevamente alrededor de 16,9500 y 16,9245, mientras una pérdida de esta última zona podría llevar al mercado hacia 16,9106.

México vuelve al calendario económico este jueves

La ausencia de indicadores mexicanos durante la sesión actual cambiará el jueves, cuando el mercado conocerá dos referencias relevantes para evaluar el estado de la economía local.

A las 08:00 horas (GMT -4), se publicará la balanza comercial de julio. El dato anterior mostró un superávit de US$4.090 millones, mientras que la previsión disponible se sitúa alrededor de US$3.000 millones. A la misma hora también se conocerá la tasa de desempleo de julio, para la que el consenso espera una lectura de 2,9%, frente al 2,9% registrado previamente.

Estas cifras podrían añadir volatilidad al peso mexicano antes de que Jackson Hole vuelva a concentrar completamente la atención del mercado internacional.