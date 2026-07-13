Dólar hoy México: Trump sacude Ormuz, sube el petróleo y el peso pierde fuerza

El peso mexicano (USD/MXN) se debilita cerca de 0.2% frente al dólar en la sesión de hoy, en una jornada sin publicaciones económicas en México que deja al USD/MXN moviéndose por completo al ritmo de lo que ocurre afuera.

Dos fuerzas externas explican el retroceso del peso: una escalada inusual en el Estrecho de Ormuz que disparó al petróleo, y una Fed que vuelve a ganar protagonismo justo antes de una semana cargada de datos de inflación en Estados Unidos.

El peso mexicano cede terreno mientras el petróleo salta por la escalada en Ormuz

El peso se debilitó después de que el petróleo subiera más de 4% el lunes, hasta cerca de 75 dólares por barril, tras conocerse que Donald Trump propuso que Estados Unidos vuelva a imponer un bloqueo sobre los buques iraníes que usan el Estrecho de Ormuz y busque cobrar un cargo de 20% sobre el resto de la carga que transite por esa vía, una tarifa que equivaldría a unos 32 millones de dólares por un superpetrolero.

Para el USD/MXN, este tipo de shocks petroleros importa por la vía de la inflación, dado que cada repunte del crudo reaviva el temor a presiones de precios en Estados Unidos, lo que a su vez sostiene las apuestas por una Fed más restrictiva y le resta atractivo al diferencial de tasas que hasta ahora venía sosteniendo al peso.

La OPEP, en paralelo, recortó su pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo para 2026 a 800.000 barriles diarios, una señal de que el riesgo de oferta convive con una demanda que se enfría, un matiz que el mercado cambiario todavía no termina de incorporar en el precio del peso.

La Fed es lo que mueve al peso hoy

El mercado asigna una probabilidad cercana a 71% a un alza de la Fed en septiembre, y ya descuenta al menos un aumento de tasa este año, un contexto que limita el margen de apreciación del peso mientras los inversionistas esperan los reportes de inflación al consumidor y al productor de esta semana en Estados Unidos, además de la comparecencia del presidente de la Fed, Kevin Warsh, ante el Congreso.

El dólar se debilitó frente al euro pero se fortaleció frente al yen, presionado este último por un reporte de Reuters sobre la falta de cambios inmediatos en la composición de activos del fondo de pensiones estatal japonés. Esa fortaleza selectiva del dólar frente a otras divisas, más que frente al euro, es parte de lo que hoy también empuja al alza al USD/MXN.

Fuente: xStation5.

El gráfico M15 muestra al USD/MXN cotizando en 17.4987, casi exactamente en la confluencia entre la SMA(50) y la SMA(200). El RSI está en zona neutral con sesgo levemente alcista, mientras el MACD sugiere un impulso de corto plazo sin una dirección clara todavía.



El precio se mueve dentro de un canal descendente trazado desde el máximo de la semana pasada, cerca de 17.66, con la resistencia inmediata en 17.5328 y una zona más relevante en 17.5709, mientras el soporte se ubica en 17.4011. En conjunto, el sesgo técnico del peso mexicano es neutral mientras el precio permanezca dentro del canal descendente y no logre romper con claridad la confluencia de sus dos medias móviles.