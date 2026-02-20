EE. UU. negocia crudo venezolano para India mientras escala la tensión petrolera con Irán

Tras intensos movimientos diplomáticos en Nueva Delhi, el enviado de EE. UU., Sergio Gor, confirmó que Washington se encuentra en una negociación activa para facilitar la venta de petróleo venezolano a India. Esta medida busca ayudar al tercer mayor consumidor de crudo del mundo a diversificar sus fuentes, alejándose del petróleo ruso.

Como parte de un acuerdo comercial interino que entrará en vigor en abril, el presidente Donald Trump acordó reducir los aranceles sobre bienes indios al 18% y eliminar un gravamen punitivo del 25%. El cumplimiento de este pacto depende de que India detenga la financiación de la invasión rusa a través de la compra de energía. Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro el mes pasado, EE. UU. ha otorgado licencias a las firmas Vitol y Trafigura para comercializar el crudo venezolano, utilizando este recurso como la pieza clave para reemplazar las importaciones rusas en el mercado indio.



Mercados bajo presión

Mientras se negocian los suministros en el sur de Asia, los precios del petróleo han alcanzado su primer avance semanal en tres semanas, impulsados por la creciente posibilidad de un conflicto armado en el Medio Oriente. El barril de Brent se situó en $71.82, mientras que el WTI alcanzó los $67.02, ambos con un incremento semanal cercano al 5.3%.

La tensión escaló después de que Donald Trump estableciera un plazo de 10 a 15 días para que Irán acepte un nuevo acuerdo nuclear, advirtiendo que, de lo contrario, ocurrirán cosas realmente malas. En respuesta, Teherán ha planeado ejercicios navales conjuntos con Rusia, días después de cerrar temporalmente el Estrecho de Ormuz (representa el 20% del suministro mundial) para maniobras militares. Cualquier conflicto en esta zona crítica, que conecta a los productores de la Península Arábiga con el mundo, podría restringir drásticamente el flujo global y disparar los precios.



Inventarios y proyecciones de suministro

A pesar del nerviosismo geopolítico, otros factores fundamentales están influyendo en el mercado:

Caída de reservas: los inventarios de crudo en EE. UU. disminuyeron en 9 millones de barriles debido al aumento de las exportaciones y la utilización de refinerías.



OPEC+ y Superávit: existen reportes de que la OPEC+ podría aumentar la producción a partir de abril. Analistas de J.P. Morgan proyectan excedentes considerables para finales de año, sugiriendo que se necesitarían recortes de 2 millones de barriles por día para evitar un exceso de inventario en 2027.



Fuente: tradingeconomics.



La combinación de una oferta amplia proyectada y la inestabilidad política inmediata mantiene a los inversionistas en un estado de espera, mientras las opciones de compra de crudo Brent aumentan ante la apuesta de precios aún más altos por el factor bélico.



Análisis técnico

El mercado energético refleja hoy una sólida convicción compradora, impulsada por la escalada del riesgo geopolítico. El petróleo Brent (OIL) cotiza actualmente en los US$ 71,02, sustentado por una estructura claramente alcista, donde tanto la EMA de 50 periodos (US$ 69,15) como la EMA de 200 (US$ 66,74) operan como soportes dinámicos por debajo del precio de negociación. Este sesgo se ve reforzado por un RSI de 73 puntos (en inicio de sesión), que aunque ingresa en zona de sobrecompra, confirma la fuerza del impulso actual. De persistir las amenazas en el entorno global, el activo podría extender su rally buscando niveles de resistencia históricos situados en los US$ 82,43, una zona validada por pivotes previos de gran relevancia.



En sintonía con el crudo europeo, el petróleo WTI (OIL.WTI) muestra una dinámica similar al oscilar en torno a los US$ 66,30. La fuerza relativa de 64,7 puntos en el RSI indica una presencia dominante de compradores, validada técnicamente por el posicionamiento del precio sobre sus medias móviles de 50 (US$ 64,45) y 200 periodos (US$ 62,36). Esto corrobora la alta sensibilidad del mercado ante el posible conflicto bélico. Bajo este escenario, es probable que el WTI intente testear inicialmente la resistencia de los US$ 70,56 y, de mantenerse el apoyo fundamental en el tiempo, proyecte un avance hacia el objetivo estructural de los US$ 80,79 (ambos testeados históricamente en 2 ocasiones).

Fuente: xStation5.

_____________

👉