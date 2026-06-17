El bitcoin sube 0.4% en la jornada, revirtiendo una caída previa de casi 2%, después de que Axios reportara que la firma del acuerdo entre EE.UU. e Irán podría adelantarse al miércoles, con la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz como una de sus cláusulas centrales.

Lo que viene después es la decisión de la Fed, la primera bajo la presidencia de Kevin Warsh, que se conocerá esta tarde junto con la actualización del dot plot y la posibilidad, ya advertida por varios analistas, de que el nuevo presidente decida no presentar su propia proyección de tasas.

El acuerdo con Irán mueve al bitcoin antes de la Fed

Hacia la media mañana en Nueva York, el bitcoin subía 0.4% después de haber caído cerca de 2% durante la madrugada. Axios reportó, citando fuentes diplomáticas, que Washington, Teherán y los mediadores discuten adelantar al miércoles la firma del memorándum de entendimiento, originalmente prevista para el viernes. Según un borrador del acuerdo analizado por The Wall Street Journal, el documento contempla la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones petroleras y hasta 300.000 millones de dólares en apoyo económico para Irán.

Los comentarios del presidente Donald Trump sobre el avance de las negociaciones se sumaron al optimismo y reforzaron el repunte. Con esa noticia ya descontada en el precio, la atención del mercado pasa ahora de lleno a la decisión de la Fed, que se conocerá esta tarde junto con la primera conferencia de prensa de Kevin Warsh como presidente. Ese es el evento que el mercado considera más relevante para las próximas semanas, no tanto por lo que haga con la tasa misma, que se espera sin cambios, sino por la señal que deje sobre su nuevo estilo de comunicación.

Warsh pone en duda 14 años de forward guidance

Warsh podría romper la tradición de catorce años de forward guidance al no presentar su propia proyección en el dot plot trimestral, una posibilidad que generó un intenso debate sobre la transparencia futura de la Reserva Federal. Warsh llegó al cargo con fama de presidente dovish e inclinado a recortar tasas, pero esa reputación choca ahora con una inflación interanual que trepó a 4.2%, el nivel más alto en más de tres años según la firma. La Fed probablemente puede retirar el sesgo expansivo explícito de su comunicado y que el resumen de proyecciones muestre pronósticos de inflación más altos, lo que el mercado podría leer como una señal restrictiva pese a la fama dovish de Warsh.

Warsh con tono dovish podría desatar un rally de alivio en activos de riesgo, aunque el mercado cuestionaría de inmediato si flexibilizar tiene sentido con la inflación tan alta. Esa tensión importa especialmente este año, el bitcoin y el oro son las únicas dos clases de activos importantes en terreno negativo en 2026, con la criptomoneda cayendo 27% en lo que va del año frente a un avance de 9% del S&P 500.

La presión sobre Strategy añade un riesgo propio del bitcoin

Más allá del FOMC, persiste una señal de estrés específica del mercado de bitcoin. Existe la posibilidad de que Strategy, la mayor tesorería corporativa de la criptomoneda, necesite vender bitcoin para financiar el dividendo de sus acciones STRC, presión que se intensificó después de que la firma recomprara 1.500 millones de dólares de sus notas convertibles de 2029. Las acciones STRC cerraron en 91.79 dólares el 16 de junio, más de 8% por debajo de su valor par de 100 dólares, lo que eleva su rendimiento de mercado a alrededor de 12.5% frente a un cupón de 11.5%.

Las adquisiciones de bitcoin de MSTR desde 20020. Fuente: Strategy,

La misma firma describió el rebote reciente, de aproximadamente 13.5% desde el mínimo de ciclo de 59,200 dólares del 5 de junio, como producto del agotamiento de vendedores más que de demanda nueva, señalando que el interés abierto cayó desde un máximo de más de 90.000 millones de dólares en octubre de 2025 hasta unos 42.600 millones a fines de mayo, sin reconstruirse durante el rebote. Esa lectura encuentra eco en el gráfico de precios, donde el avance reciente coincide con la recuperación de niveles técnicos clave que el mercado vigila de cerca.

Análisi técnico del bitcoin

El gráfico de 15 minutos muestra al bitcoin en 65944.0 dólares, justo por encima de la SMA(200), nivel que el precio acaba de recuperar tras la fase de caída de las últimas ruedas. La SMA(50) por debajo del precio actual, reforza la lectura de que el rebote reciente cambió la dirección de corto plazo. El RSI está al borde de la zona de sobrecompra, reflejo de la velocidad con que se dio la recuperación desde los mínimos recientes.

Además, el gráfico muestra un canal descendente de mediano plazo, con la línea superior proyectándose hacia 70064.9 y una resistencia horizontal intermedia en 67079.4. Dos zonas marcadas por el analista en naranja señalan los puntos de reacción más relevantes de la sesión: la más reciente, cerca de 62947.1, coincide con el mínimo que tocó el precio antes de revertir con fuerza hacia el nivel actual. El soporte inmediato se ubica en 64470.2 y la resistencia inmediata en 65648.2, el nivel horizontal que el precio cruzó en el último tramo alcista. El sesgo técnico resultante es alcista de corto plazo: el bitcoin recuperó tanto la SMA50 como la SMA200 en la misma sesión, aunque el RSI cerca de 70 sugiere que el impulso podría necesitar una pausa antes de extenderse hacia la resistencia de 67079.4.

Fuente: xStation5.