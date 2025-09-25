El cacao cae casi un 2% y perfora el nivel de 7.000 dólares en medio de lluvias en África 📉

Los precios del cacao han caído más de un 40% desde su máximo cercano a 13.000 dólares/tonelada en 2024, cotizando ahora por debajo del nivel clave, psicológico y técnico, de 7.000 dólares/tonelada. La caída responde a una mejora en las expectativas de oferta y a un debilitamiento de la demanda, revirtiendo el repunte del año pasado impulsado por sequía, enfermedades de cultivos y malas cosechas en África Occidental.

Las mayores lluvias y la floración de los árboles en Costa de Marfil y Ghana están mejorando las previsiones de cosecha, reduciendo el temor a una escasez.

África Occidental , responsable de alrededor del 70% de la producción mundial de cacao , se espera que registre una recuperación de las cosechas tras el desplome del año pasado debido al clima severo y a enfermedades.

Los altos precios del cacao , combinados con los aranceles de EE. UU. sobre el chocolate , podrían debilitar aún más la demanda de los consumidores.

Los analistas ven este factor como un nuevo obstáculo para los precios de cara a 2025.

El aumento de la producción este año incrementará de forma significativa la oferta, ayudando a corregir el desequilibrio que impulsó los precios al alza en 2024.

Rabobank anticipa un superávit importante en la temporada 2025/26 , con incrementos de producción en Ecuador, Brasil, Perú, Nigeria y Camerún , junto con la recuperación en África Occidental.

Se proyecta que los precios del cacao tendrán una tendencia bajista en el corto y medio plazo , a pesar de posibles repuntes puntuales.

Los riesgos de oferta limitada en Costa de Marfil y Ghana deberían mantener los precios por encima de los 3.000 dólares/tonelada, incluso en un escenario adverso. Al observar el gráfico del cacao, se identifica un patrón de cabeza y hombros, con los precios de futuros ahora en línea con la posible "línea de cuello" de la formación.

