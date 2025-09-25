Leer más

El cacao cae casi un 2% y perfora el nivel de 7.000 dólares en medio de lluvias en África 📉

14:29 25 de septiembre de 2025

Los precios del cacao han caído más de un 40% desde su máximo cercano a 13.000 dólares/tonelada en 2024, cotizando ahora por debajo del nivel clave, psicológico y técnico, de 7.000 dólares/tonelada.

  • La caída responde a una mejora en las expectativas de oferta y a un debilitamiento de la demanda, revirtiendo el repunte del año pasado impulsado por sequía, enfermedades de cultivos y malas cosechas en África Occidental.

  • Las mayores lluvias y la floración de los árboles en Costa de Marfil y Ghana están mejorando las previsiones de cosecha, reduciendo el temor a una escasez.

  • África Occidental, responsable de alrededor del 70% de la producción mundial de cacao, se espera que registre una recuperación de las cosechas tras el desplome del año pasado debido al clima severo y a enfermedades.

  • Los altos precios del cacao, combinados con los aranceles de EE. UU. sobre el chocolate, podrían debilitar aún más la demanda de los consumidores.

  • Los analistas ven este factor como un nuevo obstáculo para los precios de cara a 2025.

  • El aumento de la producción este año incrementará de forma significativa la oferta, ayudando a corregir el desequilibrio que impulsó los precios al alza en 2024.

  • Rabobank anticipa un superávit importante en la temporada 2025/26, con incrementos de producción en Ecuador, Brasil, Perú, Nigeria y Camerún, junto con la recuperación en África Occidental.

  • Se proyecta que los precios del cacao tendrán una tendencia bajista en el corto y medio plazo, a pesar de posibles repuntes puntuales.

  • Los riesgos de oferta limitada en Costa de Marfil y Ghana deberían mantener los precios por encima de los 3.000 dólares/tonelada, incluso en un escenario adverso.

Al observar el gráfico del cacao, se identifica un patrón de cabeza y hombros, con los precios de futuros ahora en línea con la posible “línea de cuello” de la formación.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
 

Fuente: xStation 5

 

Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

26.09.2025
20:13

El PCE preferido por la Fed no modifica las expectativas del mercado; la plata sube un 3,00% 📈

Los índices estadounidenses cierran el día ligeramente al alza, tras el informe del PCE que estuvo en línea con las expectativas....

 19:13

Oracle será uno de los accionistas de TikTok 🔎

TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45%...

 18:21

Tres mercados a seguir la próxima semana (26.09.2025)

En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo