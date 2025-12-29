El cobre marca récord en Londres: el miedo a la escasez dispara el repunte

Aunque la demanda estructural por electrificación e inteligencia artificial sigue fuerte, algunos analistas advierten que el precio puede estar “demasiado arriba” por la debilidad del consumo en China .

El rally se explica por el arbitraje asociado a posibles aranceles en 2026 y por eventos no planificados en minas de Indonesia, RD Congo y Chile.

Un récord tras una reapertura volátil en Londres

El cobre subió en una sesión comercial volátil, extendiendo un fuerte repunte de fin de año a medida que se reducía la disponibilidad global. Tras la reapertura de la Bolsa de Metales de Londres (LME) después de las vacaciones de Navidad, los futuros retomaron la tendencia alcista en un contexto donde el mercado percibe escasez de metal físico.

Los precios llegaron a subir hasta un 6,6% en los primeros minutos de negociación —la mayor ganancia intradía desde 2022—, acercándose a los 13.000 dólares por tonelada, antes de retroceder. A media tarde en Londres, el cobre aún cotizaba aproximadamente un 1,6% arriba, reflejando que la presión compradora se mantiene pese a la volatilidad.

En contraste, los futuros en Nueva York cayeron y borraron gran parte de la ganancia del 5% del viernes, movimiento que se dio mientras la LME estuvo cerrada. Este cruce de señales entre plazas refuerza la idea de un mercado sensible a noticias de oferta, flujos y expectativas de política comercial.

Por qué el cobre está subiendo: envíos a EE. UU. y menor metal disponible

En términos prácticos, cuando más material se redirige hacia un destino específico, el resto del mercado queda con menos disponibilidad inmediata, lo que se traduce en primas, tensión física y un precio más "nervioso".

Más recientemente, el aumento se ha visto impulsado por un renovado flujo de envíos a EE. UU., que ha drenado el metal del resto del mercado global. El plan de Donald Trump de revisar la cuestión de los aranceles al cobre primario en 2026 reactivó el arbitraje que ya había sacudido el mercado a principios de año. El resultado: menor disponibilidad en otros lugares, incluso cuando la demanda subyacente en China, un comprador clave, se ha debilitado.

En otras palabras, el rally no solo responde a un crecimiento “limpio” de consumo, sino también a flujos (movimientos de inventarios y embarques) que cambian el balance regional del metal y amplifican el movimiento de precios.

Interrupciones mineras que suman presión a la oferta

Más allá de los flujos impulsados por los aranceles, una serie de eventos operativos elevó aún más la preocupación por la oferta:

Un accidente mortal en la segunda mina de cobre más grande del mundo en Indonesia .

Una inundación subterránea en la República Democrática del Congo .

Una explosión fatal de una roca en una mina en Chile.

Estos hechos agregan presión adicional a la disponibilidad del metal, especialmente en un entorno donde el mercado ya venía reaccionando a paradas no planificadas y a una sensación de que el sistema está operando con menos “colchón” del habitual.

Advertencia: precios “recalentados” y China más débil

Aun así, algunos analistas advierten que los precios han subido demasiado, especialmente porque el uso subyacente se debilita en China, el principal consumidor de cobre.

“Aún parece que todo esto es cuestión de expectativas”, dijo Wu Kunjin, jefe de investigación de metales básicos en Minmetals Futures Co. Algunas plantas de fabricación en China que compran cobre y son sensibles a los precios han reducido la producción o incluso la han detenido luego del reciente repunte, señaló.

Este punto introduce un riesgo relevante: si el precio sube más rápido que el consumo real (especialmente en sectores sensibles al costo del metal), puede aparecer destrucción de demanda, ajustes de inventario o pausas productivas que moderen el impulso alcista.

Qué mirar en el precio hoy: zona actual y niveles técnicos visibles en el gráfico

Fuente:xStation 5

En la cotización observada hoy en el gráfico, el cobre se mueve en torno a 12.221 (referencia visual del precio actual), tras un avance fuerte en el tramo final del año. En términos de niveles destacados en la imagen, se observan zonas de referencia que el mercado suele vigilar:

Zona superior cercana a 13.029 como nivel técnico relevante tras el impulso reciente.

Áreas marcadas alrededor de 11.436 y 10.967 como posibles zonas de apoyo/reacción si aumenta la volatilidad.

Con el trasfondo de escasez, flujos hacia EE. UU. y shocks de oferta minera, el cobre queda especialmente expuesto a movimientos bruscos: tanto continuaciones alcistas ante nuevas señales de restricción, como correcciones rápidas si pesa la debilidad de China o se diluyen expectativas.