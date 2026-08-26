El consumo de EE. UU. se estanca mientras la inflación mantiene la presión sobre la Fed

Los consumidores estadounidenses pisaron el freno en julio, ya que el aumento de los costes de los servicios compensó la caída del gasto en bienes, dejando el consumo real completamente estancado. Con el PCE subyacente en el 3,3 %, en línea con las estimaciones, y los deflactores de precios del segundo trimestre revisados al alza, los datos de hoy ofrecen a la Reserva Federal pocos motivos para apresurarse a modificar los tipos de interés.

Métricas clave

El índice de precios PCE subyacente aumentó un 0,2 % intermensual y un 3,3 % interanual en julio, en línea con las estimaciones de consenso.

El PCE general de julio aumentó un 0,2 % intermensual y un 3,7 % interanual. La lectura anual fue ligeramente superior a lo esperado, pero estuvo en línea con la registrada en junio.

El gasto real se estanca: el gasto nominal de los consumidores aumentó un 0,2 % intermensual en julio, pero el gasto real (ajustado por inflación) se mantuvo sin cambios, en el 0,0 % intermensual.

Según los datos de la BEA (Oficina de Análisis Económico), el aumento de 86.200 millones de dólares en el gasto en servicios se vio compensado por una caída de 49.900 millones de dólares en el gasto en bienes.

Los ingresos personales superan las expectativas: los ingresos personales aumentaron un 0,4 % intermensual en julio (frente al 0,2 % esperado), mientras que la renta personal disponible (DPI) subió un 0,5 % intermensual. La tasa de ahorro personal se situó en el 3,0 %.

El crecimiento del PIB del 2.º trimestre se mantiene sin cambios en el 1,5 %: el PIB real del segundo trimestre no fue revisado y se mantuvo en una tasa anualizada del 1,5 %, frente al 2,1 % del primer trimestre.

Revisiones al alza del consumo personal: el gasto de los consumidores en el segundo trimestre se revisó al alza hasta el 3,4 % (frente al 3,2 % de la estimación preliminar), elevando las ventas finales reales a compradores privados nacionales hasta el 4,2 %. Mientras tanto, el deflactor del PIB del segundo trimestre se revisó al alza hasta el 6,4 % (frente al 6,2 % preliminar), lo que apunta a una mayor presión inflacionaria.

El PCE subyacente del segundo trimestre subió hasta el 3,6 % (frente al 3,4 % preliminar), mientras que el índice de precios PCE general del segundo trimestre aumentó hasta el 5,3 % (frente al 5,1 % preliminar).

Las medidas de inflación «supercore» se mantienen firmes: el PCE del segundo trimestre, excluyendo alimentos, energía y vivienda, se revisó al alza hasta el 3,4 % (frente al 3,2 % preliminar), mientras que el PCE de servicios del segundo trimestre, excluyendo energía y vivienda, se aceleró hasta el 3,7 % (frente al 3,4 % preliminar).

La principal revisión de las contribuciones provino del gasto de los consumidores, que se revisó al alza.

Fuente: BEA

En julio, el crecimiento del gasto de los consumidores estuvo impulsado íntegramente por las subidas del sector servicios, lideradas por los servicios financieros y la atención médica, que compensaron por completo la contracción generalizada en todas las categorías de bienes físicos.

Fuente: BEA

Los datos en conjunto apuntan a un escenario de presiones persistentes sobre los precios subyacentes, junto con un consumo plano, aunque todavía relativamente elevado, al inicio del tercer trimestre. Aunque el crecimiento anualizado del PIB real del segundo trimestre se mantuvo sin revisar en el 1,5 %, las revisiones al alza del consumo personal, hasta el 3,4 %, y de las ventas privadas nacionales, hasta el 4,2 %, muestran que la demanda interna se mantuvo más sólida de lo que sugerían las estimaciones iniciales.

Sin embargo, las importantes revisiones al alza de todos los deflactores de precios del segundo trimestre, especialmente el deflactor del PIB, que alcanzó el 6,4 %, y el PCE subyacente, que llegó al 3,6 %, indican que la desinflación trimestral se frenó más de lo que se pensaba inicialmente. Al entrar en julio, aunque el crecimiento de los salarios contribuyó a un aumento del 0,4 % de los ingresos personales, el gasto real se estancó en el 0,0 % intermensual. Los consumidores están aumentando sus desembolsos nominales principalmente para absorber el encarecimiento de los servicios, al tiempo que reducen sus compras de bienes físicos.

Reacción del mercado

Los futuros de los tipos de interés a corto plazo en EE. UU. recortaron parte del incremento registrado anteriormente tras conocerse los datos. Las revisiones al alza de los deflactores de precios del segundo trimestre refuerzan la posibilidad de subidas de los tipos de interés a finales de año.

El índice del dólar estadounidense mantuvo sus ganancias y se fortaleció ligeramente frente al euro. Los futuros del S&P 500 retroceden ligeramente. La combinación de unos deflactores de precios persistentemente elevados y un gasto real de los consumidores plano pesa sobre las expectativas de beneficios empresariales y el apetito por el riesgo.

Cotización del euro-dólar

La reacción fue moderada y el euro-dólar disminuyó ligeramente tras la publicación de los datos, en especial debido al panorama inflacionario que estos presentaban.

Fuente: xStation5