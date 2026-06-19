El consumo salva a la libra británica en una semana marcada por el giro político 📈

La libra británica está recuperando impulso al cierre de la semana, impulsada por un conjunto de datos económicos del Reino Unido mejores de lo esperado. Este aumento sorpresa en las ventas minoristas logró frenar la caída generalizada de la libra frente a la mayoría de las divisas del G10. Liderando la recuperación se encuentra el par GBP/CHF, que rompió claramente por encima de sus medias móviles clave para consolidar el sólido posicionamiento de la libra en toda Europa este viernes.

Gráfico del par GBP/CHF, velas diarias

El par GBP/CHF exhibe una perspectiva alcista, rebotando firmemente hasta 1,0651 tras encontrar soporte cerca del nivel del 38,2% de Fibonacci. El par cotiza claramente por encima de sus medias móviles exponenciales (EMA) de 10, 30 y 100 días, salvando la tendencia alcista. Con el RSI en 56,7, hay espacio de sobra para mayores ganancias hacia los máximos locales recientes. Fuente: xStation5

¿Qué está impulsando al par GBP/CHF hoy?