El crudo rebota entre cierres de cortos y una tormenta geopolítica sin resolver

El mercado del petróleo vuelve a moverse en un terreno incómodo, donde las señales técnicas de corto plazo chocan con un trasfondo fundamental lleno de incógnitas. El West Texas está protagonizando lo que, en gráfico horario, encaja bien con un rebote técnico alimentado por cierre de posiciones cortas. Tras marcar un mínimo claro en la zona de 58,79, el precio ha conseguido superar el nivel de 59,53, que coincide con el último máximo relevante previo a la fase más intensa de la caída desde los máximos.

Mientras el precio se mantenga por encima de 59,53, el sesgo de corto plazo favorece la continuidad del rebote. En ese escenario, no sería extraño ver una aceleración del movimiento hacia la zona de 60,26 primero y, si el flujo comprador gana tracción, una extensión hacia el entorno de 61 dólares. El comportamiento del precio sugiere más una limpieza de cortos que un giro estructural, pero aun así el mercado está mostrando que hay prisa por cubrir apuestas bajistas cuando aparecen titulares de riesgo.

Ese nerviosismo tiene nombre y apellidos en el plano fundamental. Los brotes geopolíticos simultáneos en Venezuela, Irán y el Mar Negro han empujado al Brent a máximos de tres meses y han devuelto la prima de riesgo al centro de la ecuación. La secuencia ha sido clara: primero el derrocamiento de Nicolás Maduro, que llevó al mercado a descontar una rápida normalización de la producción venezolana y presionó los precios a la baja; después, la falta de detalles concretos sobre los planes de Estados Unidos enfrió ese optimismo; y, finalmente, las protestas en Irán y las amenazas de intervención directa elevaron el riesgo de interrupciones de suministro, impulsando los precios cerca de un 9% en apenas una semana.

A esto se suma el aumento de la tensión en el Mar Negro, donde ataques con drones a petroleros, incluido uno fletado por Chevron, han añadido un nuevo foco de incertidumbre sobre flujos clave de exportación, especialmente los vinculados a Kazajistán. En conjunto, Venezuela, Irán y la región del Mar Negro exportaron en 2025 alrededor de 4,6 millones de barriles diarios, cerca del 4,5% del suministro mundial. Es una cifra demasiado grande como para que el mercado la ignore, incluso en un contexto en el que los traders se han vuelto más escépticos a la hora de poner precio al riesgo geopolítico.

El mayor punto sensible sigue siendo Irán y, en particular, el Estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas mundial. Aunque un cierre total parece poco probable por el enorme coste que tendría también para Teherán, la historia recuerda que incluso interrupciones parciales o ataques selectivos pueden provocar reacciones bruscas en los precios, como ocurrió en 2019 con el ataque a la instalación saudí de Abqaiq, que sacó del mercado alrededor del 5% del suministro global durante semanas.

Sin embargo, todo este ruido choca con una realidad incómoda: el exceso de oferta sigue ahí. La Administración de Información Energética de EE. UU. espera que los inventarios globales aumenten de media en 2,8 millones de barriles diarios en 2026. Además, el volumen de crudo almacenado en petroleros ronda los 1.300 millones de barriles, el nivel más alto desde mediados de 2020. Aunque cerca de una cuarta parte de ese crudo procede de países sancionados como Irán, Rusia o Venezuela, sigue siendo una señal clara de que la oferta supera a la demanda.

La paradoja se refleja también en la curva de precios. El Brent cotiza en backwardation, con precios cercanos más altos que los futuros lejanos, una estructura que no encaja del todo con la acumulación visible de crudo físico. Esta desconexión apunta a problemas de visibilidad en la llamada flota sombra, al almacenamiento opaco en China y a la dificultad de medir cuánto de ese crudo sancionado está realmente disponible para el mercado abierto.

En este contexto, el rebote del West Texas parece más táctico que estructural. Mientras el precio aguante por encima de 59,53, el mercado puede seguir exprimiendo este movimiento alcista impulsado por cierres de cortos y titulares de riesgo. Pero si ese nivel falla y el precio vuelve a situarse por debajo de 58,79, el peso de los fundamentales, exceso de oferta, inventarios crecientes y demanda aún frágil, podría reaparecer con fuerza y dar lugar a desarrollos bajistas más profundos. En el crudo, hoy por hoy, el gráfico manda… hasta que los datos terminen imponiéndose.

Fuente: xStation5

________

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí