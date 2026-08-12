¿El dato de inflación de hoy acabará con las posibilidades de una subida de tipos en septiembre?

La publicación del dato macroeconómico más importante de esta semana está prevista para las 14:30: la inflación del IPC de julio en Estados Unidos. La última lectura del mercado laboral (NFP) quedó significativamente por debajo de las expectativas, poniendo en duda la posibilidad de que la Fed continúe endureciendo su política monetaria.

El mercado ha revisado recientemente sus expectativas sobre los próximos movimientos de la Fed. Hasta hace poco, los inversores daban prácticamente por descontada una subida de los tipos de interés en septiembre.

¿Qué hay detrás de esta revisión a la baja de los precios?

La retórica poco fiable de Kevin Warsh

Durante la última rueda de prensa posterior a la reunión del FOMC, el presidente de la Fed volvió a hacer hincapié en un enfoque intransigente frente a la inflación, tratando de convencer a los mercados de su supuesto sesgo restrictivo. Si bien esto fue suficiente en junio, los inversores esperaban mucho más en julio.

Los inversores empiezan a dudar de que los anuncios contundentes vayan a ir acompañados de medidas concretas, recordando las declaraciones de Warsh de hace un año. En aquel momento, expresó con frecuencia su apoyo a los recortes de tipos en entrevistas. En FOX News, llegó a posicionarse abiertamente del lado del presidente, afirmando que la frustración de Donald Trump con la política monetaria de Powell estaba plenamente justificada, al tiempo que criticaba a la institución por reducir los tipos de interés demasiado lentamente y por su excesiva dependencia de datos económicos retrospectivos.

Datos débiles del NFP

El número de nuevos empleos en la economía estadounidense (sectores no agrícolas) cayó en 23.000 en julio, quedando 5 desviaciones estándar por debajo de las expectativas. Suponiendo que los datos siguen una distribución normal, habría que esperar 290.000 años para volver a observar una lectura de esta magnitud.

Es difícil negar que los datos fueron sencillamente malos: a la caída de 23.000 empleos hay que sumar las revisiones a la baja de los datos de los dos meses anteriores (103.000 empleos menos). No obstante, cabe señalar que el descenso estuvo condicionado en gran medida por una menor cantidad de empleos en el sector de la educación pública, lo que puede considerarse un factor estacional. Además, la tasa de desempleo (4,1 %) sorprendió a la baja; al parecer, este es el indicador preferido por muchos responsables del FOMC en las condiciones actuales.

El mercado laboral sigue, aparentemente, en una situación de «pocos despidos, pocas contrataciones». Hasta que los miembros del comité reciban pruebas convincentes de que los despidos están aumentando, la prioridad absoluta debería ser estabilizar la inflación en el nivel deseado.

NFPs y Tasa de Desempleo (1980 - 2026)

Fuente: XTB Research, 12.08.2026

¿Qué mostró la última lectura del IPC?

En junio, los datos se situaron muy por debajo de las expectativas. Resultó especialmente alentadora la ausencia de crecimiento de los precios en términos subyacentes, es decir, excluyendo los precios de la energía y los alimentos, que son los más volátiles. El crecimiento de los costes de la vivienda se ralentizó, lo que podría ser especialmente positivo para el FOMC.

Inflación del IPC de EE. UU. + principales contribuciones [mensual] (2019-2026)

Fuente: XTB Research, 12.08.2026

¿Qué podemos esperar hoy?

La atención se centrará en la inflación subyacente, que se espera que descienda hasta su nivel más bajo desde marzo de 2021 (el consenso se sitúa en el 2,5 %). Será especialmente interesante observar su evolución en el sector servicios.

Principales contribuciones a la inflación del IPC de junio

Fuente: XTB Research, 12.08.2026

La inflación general también debería continuar su trayectoria descendente (las expectativas apuntan al 3,4 %), impulsada, entre otros factores, por unos precios más bajos de los combustibles. Estos también deberían contribuir a una reducción de los precios de los billetes de avión y de los hoteles. Sin embargo, se espera un aumento de los precios de los alimentos.

¿Qué más conviene saber?

El efecto de los aranceles parece estar ya completamente descontado por el mercado, algo que se aprecia en categorías como los equipos de audio, las herramientas o el equipamiento deportivo.

La grave escasez de chips de memoria debería seguir impulsando al alza los precios de los ordenadores y del software.

Impacto de los sectores en la variación de la dinámica de la inflación anual en EE. UU. (2023-2026)

Fuente: XTB Research, 12.08.2026

Los mercados antes de la publicación de los datos

El par EUR/USD se mantiene extremadamente estable. Desde comienzos de semana, su descenso ha sido del 0,2 %, impulsado principalmente por las noticias procedentes de Oriente Medio. El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ha caído a su nivel más bajo en una semana (aproximadamente 10 barcos al día).

El precio del Brent supera los 89 dólares por barril. Ayer continuó subiendo, a pesar de las declaraciones optimistas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán.

Durante la noche, Donald Trump afirmó en entrevistas con los medios que Estados Unidos tiene un «control total» (100 %) sobre el estrecho de Ormuz. Por su parte, Irán ha establecido condiciones estrictas para reabrir la ruta, entre ellas el levantamiento de las sanciones estadounidenses, el fin del bloqueo naval y el pago de reparaciones de guerra por parte de Estados Unidos.

Tipo de cambio EUR/USD (26.02.2026 - 12.08.2026)

Fuente: xStation, 12.08.2026