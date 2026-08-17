¿El dominio del dólar ha llegado a su fin?

El par euro-dólar retoma las ganancias dinámicas tras el fin de semana (+0,3 %) y se acerca al nivel psicológico de 1,1600 por primera vez en dos meses. El mercado está recortando cada vez con mayor intensidad las expectativas de una política agresiva de la Fed, mientras que la prima geopolítica del dólar se está desvaneciendo ante una serie de datos estadounidenses decepcionantes.

Cotización del euro-dólar

Tras una desaceleración durante la primera mitad de agosto, el euro-dólar está intentando salir del periodo de consolidación y se mueve por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 100 y 10 días (EMA100 / morado oscuro; EMA10 / amarillo). El par ha ganado cerca de un 0,6 % desde el viernes, iniciando una prueba de la resistencia establecida en junio. El RSI se encuentra en el umbral de la zona de sobrecompra (es decir, por encima de 70; actualmente en 65), lo que podría limitar la subida por encima del nivel psicológico de 1,1600, especialmente ante la ausencia de catalizadores macroeconómicos adicionales (la inflación de la zona euro no se conocerá hasta el miércoles y los PMI, hasta el viernes).

La sesión de hoy será clave. Un cierre por encima de 1,1600 debería consolidar la nueva tendencia alcista, incluso en caso de que se produzcan sorpresas poco probables negativas para el euro (un HICP o unos PMI significativamente más débiles de lo esperado). Por el contrario, si el precio retrocede hacia el cierre del viernes, una mayor debilidad del dólar dependerá de las próximas señales procedentes de la economía estadounidense, y el euro-dólar debería mantenerse dentro del rango de 1,1550–1,1600.

Fuente: xStation5

Las expectativas sobre la Fed buscan nuevos mínimos

El principal catalizador de la subida del euro-dólar es el descenso de las expectativas sobre las subidas de los tipos de interés en Estados Unidos. Las últimas dos semanas han traído una serie de datos macroeconómicos decepcionantes, eliminando argumentos para que los miembros más «hawkish» (partidarios de una política monetaria más restrictiva) de la Fed presionen a favor de unos tipos más altos.

El empleo medido por las Nóminas No Agrícolas (NFP) cayó inesperadamente en julio en unos 20.000 puestos de trabajo, la inflación subyacente descendió hasta su nivel más bajo desde 2021 y el consumo perdió fuerza debido a los elevados precios en las gasolineras, reflejándose en una inesperada caída del 0,6 % intermensual de las ventas minoristas.

Fuente: XTB Research, datos de Macrobond

La inflación estadounidense se está desacelerando tanto por el lado del consumidor (IPC) como por el de los productores (IPP). Es importante destacar que la desaceleración del crecimiento de los precios también se está produciendo en sectores menos volátiles y menos sensibles a las fluctuaciones del precio del petróleo (inflación subyacente, panel inferior).

A raíz de estos acontecimientos, el mercado —que inicialmente había hecho el «trabajo sucio» de la Fed al endurecer las condiciones financieras pese a que los tipos de interés se mantenían sin cambios (mayores rentabilidades de los bonos y corrección bursátil)— ha cambiado completamente de rumbo y ha pasado a la ofensiva.

La probabilidad implícita en los swaps de una subida de tipos antes de finales de 2026 cayó en una semana desde niveles que prácticamente implicaban certeza hasta el 85 %, mientras que la probabilidad de una subida en septiembre (que anteriormente estaba totalmente descontada por el mercado) se sitúa ahora por debajo del 30 %.

También se produjo una reconfiguración en el mercado de bonos. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años se encuentra 7 puntos básicos por debajo de los máximos alcanzados a finales de julio, mientras que el repunte del diferencial de rentabilidades entre Alemania y Estados Unidos actuó como trampolín para el euro-dólar.

Fuente: XTB Research, Bloomberg data

La trayectoria esperada de las subidas de tipos en EE. UU. sigue descendiendo (ahora: rojo; hace una semana: azul; hace cuatro semanas: gris). El gráfico muestra el número de subidas de tipos que el mercado tiene descontadas para cada reunión de la Fed (la primera subida completa de 25 puntos básicos ya solo está descontada para enero de 2027).

Fuente: XTB Research, Bloomberg data

El diferencial de rentabilidad entre los bonos alemanes y estadounidenses a 10 años (panel inferior, en rojo) proporcionó apoyo para nuevas subidas del EURUSD.

El mercado reduce las posiciones bajistas en euro-dólar

Junto con los movimientos del mercado al contado, se está produciendo una clara reconfiguración en el mercado de derivados, lo que indica un cambio en el sentimiento de los inversores a largo plazo respecto al principal par de divisas.

Aunque las posiciones especulativas netas, según los datos de la CFTC, todavía muestran un predominio de las posiciones cortas, el mercado de opciones refleja una caída significativa de la prima que los inversores pagan para protegerse frente a descensos del euro-dólar

Esto se debe en gran medida a que el foco del mercado ha pasado del petróleo a la Fed y a los datos macroeconómicos internos de Estados Unidos.

Además, aunque el Brent todavía cotiza cerca de los 90 dólares por barril, la volatilidad de los movimientos de su precio ha disminuido y el BCE —más sensible a los riesgos derivados de los precios de la energía, no solo del petróleo, sino también del gas natural— cuenta actualmente con más argumentos para subir los tipos de interés que la Fed.

Fuente: XTB Research, Bloomberg data

Los valores negativos del SKEW indican que el mercado está pagando una prima más elevada para protegerse frente a una caída del euro-dólar

La guerra en Oriente Medio llevó el indicador bruscamente por debajo de cero, poniendo de manifiesto un riesgo geopolítico asimétrico favorable al dólar (incluso cuando el BCE mantiene una postura más restrictiva que la Fed).

Sin embargo, durante la última semana, esta prima ha disminuido significativamente, recuperándose hacia niveles próximos a cero.