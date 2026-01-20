El euro-dólar sube ante la mejora de los datos ZEW de la Eurozona

Sentimiento Económico ZEW de la Eurozona: 59,6 (Previsión: 50. Anterior: 45,8).
- Expectativas: 40,8 (Anterior: 33,7)
- Condiciones actuales: -72,7 (Previsión: -76. Anterior: -81,0)
Producción de la construcción intermensual en la Eurozona: -1,1 % (Anterior: 0,88 %).
Cotización del euro-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
Resumen diario: Optimismo en Wall Street, metales preciosos en máximos históricos y Bitcoin bajo presión
Dólar hoy Colombia: el peso gana terreno a 3,694 entre planes de repatriación de las AFP y el ruido comercial con Ecuador
Dólar hoy en México: la inflación quincenal sube menos de lo previsto y el peso mantiene su racha bajo los 17.50
⌚Boletín Diario de Mercados (22.01.2026)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "