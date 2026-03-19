El euro sube un 0,8 % frente al dólar

El euro frente al dólar registra un fuerte rebote iniciado antes de la decisión del Banco Central Europeo (BCE), y actualmente sube más de 0.8% por encima de 1.155 tras el anuncio. El movimiento está respaldado por la caída de los precios del petróleo, que retroceden desde $111 hasta $104 por barril, y por la debilidad del dólar estadounidense, con el índice dólar (USDIDX) cayendo más de 0.8%.

El BCE mantuvo las tasas de interés sin cambios, pero destacó que seguirá monitoreando de cerca los riesgos inflacionarios en la eurozona. El banco central no se comprometió con una trayectoria específica de política monetaria, y tanto el comunicado como las declaraciones de Christine Lagarde fueron en general neutrales.

Petróleo y dólar impulsan al euro

A pesar de la ausencia de señales claras de política monetaria, la fuerte caída del petróleo parece estar impulsada por expectativas de desescalada en Medio Oriente. Tras ataques mutuos a infraestructura energética, el mercado podría estar descontando un escenario en el que los actores regionales busquen frenar la escalada del conflicto. La caída del petróleo se interpreta como un factor que podría debilitar al dólar y reducir los flujos hacia los bonos del Tesoro estadounidense. No obstante, incluso si el petróleo regresa a niveles previos al conflicto, es probable que la Reserva Federal mantenga su postura sin recortes de tasas al menos hasta finales del verano o comienzos del otoño del hemisferio norte de 2026.

Fuente: xStation