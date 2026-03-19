El gas natural reacciona poco a los datos de la Administración de Información Energética

El cambio en las reservas de gas natural en Estados Unidos fue de +35 mil millones de pies cúbicos (bcf), por debajo de las expectativas de +39 bcf y en contraste con la caída previa de -38 bcf. A pesar del dato menor a lo esperado, el contrato Henry Hub (NATGAS) mostró una reacción limitada.

Fuente: xStation

Clima cálido y resiliencia energética moderan la volatilidad

Las condiciones climáticas más cálidas en estados clave de EE. UU. están contribuyendo a una menor volatilidad en los contratos de gas, incluso en un contexto de subidas generalizadas en los mercados energéticos impulsadas por el conflicto en Medio Oriente. Además, Estados Unidos mantiene su posición como exportador neto de energía, lo que le otorga una mayor resiliencia frente a shocks externos.

Fuente: NOAA