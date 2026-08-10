El gas natural sube afectando especialmente al mercado europeo

Los futuros del gas natural europeo (TTF) están registrando hoy importantes subidas, superiores al 6%, y alcanzan un nivel cercano a los 58 EUR/MWh. Junto con los precios del gas en Europa, también estamos observando un incremento de los precios del gas en Estados Unidos, relacionado con un cambio en las previsiones meteorológicas. No obstante, conviene recordar que el mercado estadounidense presenta un importante exceso de oferta, mientras que en Europa persisten los problemas para reponer las reservas.

¿Qué está impulsando la subida de los precios del gas en Europa? ¿Tenemos motivos para preocuparnos de cara al invierno?

Crisis sin resolver en el estrecho de Ormuz: Las conversaciones entre Irán y Omán no han logrado convencer a los inversores de que el suministro mundial de GNL vaya a reanudarse rápidamente. Aunque el ministro de Exteriores iraní declaró durante el fin de semana que el acuerdo está «muy cerca», advirtió al mismo tiempo de que este no permitiría reabrir inmediatamente la vía marítima. Además, el propio acuerdo entre Irán y Omán supondría comenzar a cobrar importantes tasas a los buques que atraviesen el estrecho, algo que resulta inaceptable para Estados Unidos y para la mayoría de las compañías navieras.

Reservas de gas en niveles críticamente bajos: A menos de tres meses del inicio de la temporada de calefacción, las instalaciones europeas de almacenamiento de gas están llenas a algo menos del 59 %. Se trata de los niveles más bajos desde 2009 y están muy por debajo de la media estacional de los últimos cinco años para esta época del año, que se sitúa en el 76 %. Esto sitúa a Europa ante una intensa competencia con Asia por los cargamentos de GNL.

La reposición de existencias ya es la más lenta en más de 5 años

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El suministro de gas a las instalaciones de almacenamiento de Europa se sitúa muy por debajo de la media de los últimos cinco años y la temporada de mantenimiento de las infraestructuras gasistas está a punto de comenzar, lo que reducirá el ritmo de reposición de las reservas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Olas de calor a la vista (aumento de la demanda): Se espera una intensa ola de calor en Europa occidental (Reino Unido, Francia y oeste de Alemania) durante la segunda mitad de la semana. Las temperaturas podrían alcanzar los 33 °C en Londres y Fráncfort, e incluso los 35-36 °C en París, lo que impulsará significativamente la demanda de electricidad para el aire acondicionado. Además, las altas temperaturas pueden provocar dificultades en el funcionamiento de las centrales eléctricas cuando los niveles de agua de los ríos sean bajos.

Paradas y limitaciones de las infraestructuras: Nuevas interrupciones están complicando la situación del suministro. El operador noruego Gassco informó de la indisponibilidad del yacimiento de gas Dvalin (con una pérdida de 5,9 millones de metros cúbicos diarios desde el 10 de agosto). Asimismo, la compañía energética francesa EDF se vio obligada a reducir considerablemente la capacidad de los reactores nucleares de Gravelines y St Alban, lo que obligará a trasladar parte de la generación eléctrica a las centrales de gas.

La falta de perspectivas de una rápida reanudación de los suministros de GNL desde Oriente Medio (Catar tenía previsto reanudar los suministros a Europa en septiembre, pero esta posibilidad ya está en entredicho), combinada con el ritmo extremadamente lento de llenado de los almacenamientos europeos (visible en los gráficos) y el aumento de la demanda provocado por las olas de calor, crea un entorno ideal para mantener los precios elevados o incluso favorecer nuevas subidas de las cotizaciones del TTF europeo, el principal índice de referencia del gas natural en Europa.

Precio del gas natural en Europa

Si bien el mercado del gas en Europa está mucho más diversificado que hace cuatro años, no se puede descartar que se produzca un claro aumento antes del inicio de la temporada de invierno. La curva del mercado europeo del gas se mantiene plana a corto plazo y luego experimenta una fuerte contracción.

Fuente: xStation5