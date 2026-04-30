El impulso en Wall Street pierde fuerza; las acciones de Caterpillar suben tras resultados

- El impulso alcista en Wall Street se debilita, con señales técnicas bajistas en el Nasdaq 100.
- Caterpillar lidera subidas tras sólidos resultados, impulsada por demanda ligada a infraestructura de IA.
- El aumento del capex en Meta genera presión en el sector tecnológico pese a buenos resultados.
- El impulso alcista en Wall Street se debilita, con señales técnicas bajistas en el Nasdaq 100.
- Caterpillar lidera subidas tras sólidos resultados, impulsada por demanda ligada a infraestructura de IA.
- El aumento del capex en Meta genera presión en el sector tecnológico pese a buenos resultados.
El optimismo en Wall Street está perdiendo algo de impulso hoy en medio de un panorama mixto tras los resultados corporativos de ayer entre los gigantes tecnológicos. Microsoft y Meta Platforms se encuentran entre los rezagados, mientras que Alphabet (GOOGC.US) destaca como el mejor desempeño, con sus acciones acercándose a los $370, recuperando casi un 40% desde los mínimos de marzo.
US100 (intervalo D1)
Observando el gráfico de futuros del Nasdaq 100, los compradores han encontrado una fuerte resistencia cerca del nivel de 27,600. Esta zona probablemente actuará como una resistencia clave en los próximos días y semanas. La vela diaria actual está formando una mecha similar a un doji lápida bajista. De manera similar, el MACD apunta a un cruce bajista. Por otro lado, el contexto general de la temporada de resultados sigue siendo favorable para las acciones, aunque sin una resolución del conflicto en Medio Oriente, podría ser difícil generar un nuevo impulso alcista de igual magnitud.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas
Meta Platforms: La matriz de Facebook cae alrededor de un 9% después de elevar su guía de CAPEX anual a un rango de $125–145 mil millones, aumentando las preocupaciones de los inversores sobre el gasto en inteligencia artificial. El mayor capex eclipsó unos resultados del Q1 mejores de lo esperado.
Eli Lilly: El gigante farmacéutico sube alrededor de un 7% tras reportar resultados del primer trimestre que superaron significativamente las expectativas de los analistas. La compañía también elevó su previsión de ingresos anuales a un rango de $82–85 mil millones, desde el rango previo de $80–83 mil millones.
Royal Caribbean: El operador de cruceros avanza cerca de un 6% tras sus últimos resultados financieros. El beneficio por acción ajustado del Q1 fue de $3.60, por encima de los $3.20 esperados por el mercado. Los ingresos alcanzaron $4.45 mil millones, ligeramente por debajo del consenso de $4.46 mil millones. La compañía también redujo el límite superior de su guía anual de BPA.
Caterpillar: Las acciones de Caterpillar suben cerca de un 9% tras reportar resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado del jueves. El fabricante de maquinaria de construcción registró un BPA ajustado de $5.54 y unos ingresos de $17.42 mil millones, frente a estimaciones de consenso de $4.65 y $16.53 mil millones, respectivamente.
Caterpillar también señaló que espera mayores ventas e ingresos interanuales en el trimestre actual. El CEO Joe Creed destacó un fuerte inicio de año, impulsado por mercados finales resilientes y una ejecución disciplinada en un entorno operativo dinámico. Añadió que una cartera de pedidos récord proporciona una base sólida para mantener el impulso positivo.
La acción ha subido más del 160% en el último año y acumula un avance del 41% en 2026, respaldada por la creciente demanda en construcción vinculada al desarrollo de infraestructura de IA.
Fuente: xStation5
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