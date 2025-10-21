El mercado forex pendiente del IPC de Canadá

Conclusiones clave Los mercados esperan los datos del IPC canadiense

Discurso de Scott Bessent a las 20:00

Resultados de Netflix y Texas Instruments tras la sesión bursátil estadounidense

El mercado pone el foco en los datos del IPC de Canadá, que podrían influir en el dólar canadiense y el par USD/CAD. Desde XTB esperamos que la inflación anualizada en Canadá aumente ligeramente en comparación con la lectura anterior, aunque se proyecta que las cifras intermensuales muestren una disminución del -0,1%. Canadá - IPC de septiembre: 2,2% vs. 1,9% anterior (intermensual: -0,1% vs. -0,1% anterior). Inflación recortada: 3,0% vs. 3,0% anterior.

Presentación de resultados en EE. UU.

Antes de la sesión estadounidense: General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola, Lockheed Martin

Después de la sesión estadounidense: Netflix, Texas Instruments

Discursos clave del día Christine Lagarde (BCE)

Escrivá (BCE)

Waller (Fed)

Kocher (BCE)

Scott Bessent (Secretario del Tesoro de EE. UU.)

