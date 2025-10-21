Leer más
05:14 · 21 de octubre de 2025

El mercado forex pendiente del IPC de Canadá

Conclusiones clave
  • Los mercados esperan los datos del IPC canadiense
  • Discurso de Scott Bessent a las 20:00
  • Resultados de Netflix y Texas Instruments tras la sesión bursátil estadounidense
Conclusiones clave
  • Los mercados esperan los datos del IPC canadiense
  • Discurso de Scott Bessent a las 20:00
  • Resultados de Netflix y Texas Instruments tras la sesión bursátil estadounidense

El mercado pone el foco en los datos del IPC de Canadá, que podrían influir en el dólar canadiense y el par USD/CAD. Desde XTB esperamos que la inflación anualizada en Canadá aumente ligeramente en comparación con la lectura anterior, aunque se proyecta que las cifras intermensuales muestren una disminución del -0,1%.

Canadá - IPC de septiembre: 2,2% vs. 1,9% anterior (intermensual: -0,1% vs. -0,1% anterior).

  • Inflación recortada: 3,0% vs. 3,0% anterior.


Presentación de resultados en EE. UU.


Antes de la sesión estadounidense: General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola, Lockheed Martin
Después de la sesión estadounidense: Netflix, Texas Instruments


Discursos clave del día

  • Christine Lagarde (BCE)
  • Escrivá (BCE)
  • Waller (Fed)
  • Kocher (BCE)
  • Scott Bessent (Secretario del Tesoro de EE. UU.)
22 de octubre de 2025, 14:27

Dólar en Colombia hoy 22 de octubre en los $3.888: rebote técnico apunta a los $4.058
22 de octubre de 2025, 12:05

Persisten señales de debilidad: actividad económica de México cae 0.9% anual
22 de octubre de 2025, 10:30

Dólar en Chile se mantiene estable en los 950 con foco en inflación de EE.UU.
22 de octubre de 2025, 09:24

⌚Boletín Diario de Mercados

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo