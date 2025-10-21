El mercado forex pendiente del IPC de Canadá

- Los mercados esperan los datos del IPC canadiense
- Discurso de Scott Bessent a las 20:00
- Resultados de Netflix y Texas Instruments tras la sesión bursátil estadounidense
- Los mercados esperan los datos del IPC canadiense
- Discurso de Scott Bessent a las 20:00
- Resultados de Netflix y Texas Instruments tras la sesión bursátil estadounidense
El mercado pone el foco en los datos del IPC de Canadá, que podrían influir en el dólar canadiense y el par USD/CAD. Desde XTB esperamos que la inflación anualizada en Canadá aumente ligeramente en comparación con la lectura anterior, aunque se proyecta que las cifras intermensuales muestren una disminución del -0,1%.
Canadá - IPC de septiembre: 2,2% vs. 1,9% anterior (intermensual: -0,1% vs. -0,1% anterior).
- Inflación recortada: 3,0% vs. 3,0% anterior.
Presentación de resultados en EE. UU.
Antes de la sesión estadounidense: General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola, Lockheed Martin
Después de la sesión estadounidense: Netflix, Texas Instruments
Discursos clave del día
- Christine Lagarde (BCE)
- Escrivá (BCE)
- Waller (Fed)
- Kocher (BCE)
- Scott Bessent (Secretario del Tesoro de EE. UU.)
Dólar en Colombia hoy 22 de octubre en los $3.888: rebote técnico apunta a los $4.058
Persisten señales de debilidad: actividad económica de México cae 0.9% anual
Dólar en Chile se mantiene estable en los 950 con foco en inflación de EE.UU.
⌚Boletín Diario de Mercados
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "