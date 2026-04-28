El mercado vuelve a pagar por el atasco logístico en el petróleo, no solo por la guerra

El petróleo vuelve a tensionarse y el motivo empieza a ser cada vez más evidente para el mercado. La presión ya no responde únicamente al conflicto con Irán, sino a la percepción de que el problema energético se está convirtiendo en una dificultad logística persistente. Durante semanas, buena parte de los inversores intentó sostener la expectativa de una salida diplomática, o al menos de una tregua que permitiera aliviar la presión sobre el Estrecho de Ormuz. A medida que pasan los días sin un acuerdo convincente, el precio vuelve a incorporar una lectura más incómoda: el sistema energético global sigue operando con una de sus rutas más importantes parcialmente bloqueada.

Ormuz vuelve a dominar la prima de riesgo

El Estrecho de Ormuz no es solo un foco de titulares geopolíticos, sino una pieza central para el comercio mundial de crudo y gas. Mientras esa vía continúe funcionando de manera limitada, el mercado no necesita una nueva escalada para justificar precios más altos; le basta con comprobar que la normalización no llega. Esa lectura ayuda a explicar por qué el Brent vuelve a situarse en torno a los 105 dólares por barril y por qué el West Texas ha regresado a una zona de mayor tensión. El mercado ya no descuenta únicamente la guerra, también está valorando la duración del cuello de botella.

La sensación de estancamiento político añade otra capa de presión. La última propuesta iraní no ha terminado de convencer a Washington, las líneas rojas sobre el programa nuclear permanecen intactas y la interpretación dominante es que, aunque sigan existiendo contactos o propuestas, todavía no hay una solución clara sobre la mesa. Para un mercado que había intentado operar bajo la expectativa de alivio, esa falta de avances resulta especialmente negativa. Cuando los precios empiezan a descontar paz y esa paz no llega, la prima de riesgo vuelve a reconstruirse con rapidez.

Estados Unidos gana peso como productor bisagra

Otro elemento relevante es el papel que está asumiendo Estados Unidos dentro del equilibrio energético global. Washington se comporta cada vez más como el verdadero productor bisagra del sistema, una idea que años atrás habría parecido exagerada, pero que ahora empieza a adquirir mayor consistencia. Mientras la OPEP queda limitada por el cierre de rutas y por su menor capacidad para compensar plenamente la pérdida de barriles del Golfo, Estados Unidos ha respondido aumentando exportaciones, recurriendo a reservas estratégicas, ajustando sanciones según sus intereses y utilizando su capacidad logística y comercial para amortiguar parte del impacto.

Las cifras ayudan a dimensionar ese cambio. Las exportaciones energéticas estadounidenses han alcanzado lecturas cercanas a 12,9 millones de barriles diarios, con más del 60% concentrado en productos refinados. Los flujos marítimos hacia Asia también han aumentado con fuerza, mientras el valor adicional generado por el auge del crudo y de los productos refinados se ha convertido en una ganancia inesperada para el sector energético estadounidense. Al mismo tiempo, Washington conserva un margen relevante en su reserva estratégica, lo que mantiene la percepción de que cuenta con herramientas para suavizar el impacto, aunque no pueda eliminarlo por completo.

El problema no es solo la oferta, también la ubicación del crudo

La dificultad para el mercado está en que amortiguar el daño no equivale a evitar una nueva fase de tensión pues l sistema no enfrenta únicamente una reducción de barriles disponibles, también lidia con barriles peor ubicados, más caros de transportar y más expuestos a riesgos logísticos. Esa combinación vuelve más frágil el equilibrio energético y empieza a trasladarse a otros activos, especialmente a los bonos. El repunte del petróleo reactiva las preocupaciones inflacionarias y vuelve a presionar las rentabilidades de la deuda en Estados Unidos, Europa y Reino Unido, donde el mercado empieza a asumir que un crudo enquistado en niveles elevados complicaría cualquier intento de relajación por parte de los bancos centrales.

WTI: la zona de 100 dólares gana relevancia táctica

El precio se mantiene por encima de los 100 dólares y muestra una estructura incluso más constructiva que la del Brent, tras una fase de consolidación visible en torno a 98,50. La impresión actual es que el mercado intenta dejar atrás ese rango, lo que convierte la zona de 100 dólares en una referencia central para la lectura de corto plazo. Si el precio consigue consolidarse por encima de ese nivel, cualquier retroceso que lo respete seguiría teniendo sentido desde una perspectiva alcista.



Fuente: xStation

Ya no se trataría únicamente de un rebote nervioso impulsado por titulares, sino de un intento de ruptura tras una fase de consolidación. Cuando un activo abandona un rango de descanso después de que el mercado vuelve a incorporar prima de riesgo, el siguiente tramo puede ganar tracción si el nivel superado actúa como soporte. Por eso, la zona de 100 dólares adquiere tanta importancia en este momento: separa una recuperación con mayor consistencia de una posible falsa salida.

El Brent sube más por frustración que por euforia

El Brent mantiene una lógica similar, con presión alcista mientras el mercado no vea una reapertura real y creíble de Ormuz ni un acuerdo sustancial entre Washington y Teherán. La subida reciente no nace de un exceso de optimismo, sino de la frustración de un mercado que intentó creer en la desescalada y ahora vuelve a pagar riesgo energético al comprobar que esa normalización todavía no llega.



Fuente: xStation

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.