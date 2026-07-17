Los índices estadounidenses han iniciado la segunda mitad de julio con una dinámica más débil. Este cambio ha sido especialmente visible en el Nasdaq 100, donde las compañías tecnológicas con mayor peso dentro del índice también se encuentran entre las que más han retrocedido.

La IA, Oriente Medio y la temporada de resultados: ¿qué está impactando en el Nasdaq 100?

En las últimas semanas, el sentimiento de los inversores ha ido desplazándose gradualmente lejos de las compañías directamente beneficiadas por el gasto en infraestructura de inteligencia artificial (IA), especialmente los proveedores de hardware, como los fabricantes de semiconductores y productores de memoria, entre ellos Micron, SanDisk, Samsung y SK Hynix.

Los mercados están cuestionando cada vez más si los grandes proveedores de servicios en la nube (hyperscalers) han construido un exceso de infraestructura de IA, lo que ha provocado una fuerte corrección en el segmento más especulativo de la inversión relacionada con la inteligencia artificial.

Las acciones de los hyperscalers han resistido mejor que los fabricantes de hardware, pero la rotación sectorial en curso no ha sido suficiente para compensar las ventas masivas en los semiconductores. Como resultado, el riesgo de concentración empieza a hacerse evidente, mientras que la nueva subida de los precios del petróleo y la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán están añadiendo una dimensión macroeconómica más amplia a la debilidad del mercado.

Netflix decepciona y Ormuz vuelve a estar bloqueado

Ayer, Estados Unidos reiteró que el bloqueo del estrecho de Ormuz vuelve a estar plenamente activo, mientras continúan los intercambios militares entre Teherán y Washington. Los precios del petróleo han rebotado alrededor de un 20% desde sus mínimos recientes y, aunque los datos de inflación IPC y PPI de junio en EE. UU. fueron más favorables de lo esperado por Wall Street, ofrecen poco alivio frente a la preocupación de que las presiones inflacionistas puedan resurgir en los próximos meses.

La temporada de resultados empresariales en Estados Unidos continúa mostrando una evolución sólida en términos generales, pese a decepciones puntuales como el último informe de Netflix. Al mismo tiempo, aumentan las preocupaciones de que los fabricantes de semiconductores puedan estar entrando en otra fase bajista del ciclo. Cuanto más descuenten los inversores esa posibilidad, más intensa podría ser la rotación de capital fuera de los valores vinculados a la inteligencia artificial.

Meta Platforms anunció recientemente que planea lanzar un nuevo negocio centrado en la venta de capacidad informática de IA sobrante. Tras este anuncio, los inversores comenzaron a reconsiderar si grandes compañías tecnológicas como Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet y Oracle han realizado una inversión excesiva en infraestructura de inteligencia artificial y si esto podría traducirse en una reducción de los planes de gasto de capital en próximos trimestres.

La cesta High Beta Momentum de Goldman Sachs se encamina actualmente a una caída cercana al 23% este mes, lo que supondría su peor comportamiento mensual en 17 años. Esta cesta incluye compañías como Nvidia, Super Micro Computer, Palantir, D-Wave Quantum y Navitas Semiconductor, muchas de las cuales también han sido algunas de las apuestas favoritas de los inversores minoristas dentro del sector de la IA. No obstante, es importante señalar que la caída actual todavía podría terminar siendo una corrección temporal dentro de una tendencia alcista de largo plazo, ya que los fundamentales de las principales compañías tecnológicas continúan siendo sólidos.

Cotización del Nasdaq 100

El gráfico diario muestra que el rango comprendido entre los 28.200 y 30.700 puntos se ha convertido en una fuerte zona de distribución, impidiendo de forma efectiva que el índice alcance nuevos máximos históricos.

Desde entonces, el Nasdaq 100 ha caído con claridad por debajo de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea naranja), lo que sugiere que la tendencia a corto plazo ha cambiado hacia un escenario bajista.