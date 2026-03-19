El Nasdaq retrocede tras fuertes cifras macro en EE. UU.

- Las solicitudes de desempleo caen a 205K, señalando fortaleza en el mercado laboral.
- El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia sorprende al alza.
- Se retrasan expectativas de recortes de tasas, presionando a la baja a Wall Street.
- Las solicitudes de desempleo caen a 205K, señalando fortaleza en el mercado laboral.
- El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia sorprende al alza.
- Se retrasan expectativas de recortes de tasas, presionando a la baja a Wall Street.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos descendieron a 205 mil, por debajo de las previsiones de 215 mil y del dato previo de 213 mil. Al mismo tiempo, el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia sorprendió positivamente en febrero al subir por encima de los 18 puntos, frente a expectativas de una caída hasta 8 puntos desde los 16.3 registrados anteriormente.
Estos datos llevaron al mercado a retrasar las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos, lo que generó una reacción negativa en Wall Street. Como consecuencia, los principales índices bursátiles registraron caídas tras la publicación de los indicadores.
Fuente: xStation
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