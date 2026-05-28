El Nasdaq sube por el repunte del software 📈 ¿Está lejos de terminar el rally de Wall Street?

Wall Street repunta hoy ante el optimismo generado por reportes de Axios sobre la finalización de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, así como por sólidos datos macroeconómicos. Los datos ayudaron a aliviar las preocupaciones inflacionarias, con el PCE mensual ubicándose ligeramente por debajo de las previsiones, en 0,4% frente al 0,5% esperado, al tiempo que también apuntaron a condiciones subyacentes sólidas en la economía en general.

Microsoft sube tras reportes sobre el lanzamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial, mientras que el sector de software supera en desempeño a los semiconductores, donde nombres como Intel y Nvidia están bajo presión. Compañías como ServiceNow, Oracle y NetApp se encuentran entre las alzas de hoy.

Por otro lado, los reportes de Axios ya han sido desmentidos repetidamente por Teherán en el pasado. Esta vez parece similar. Poco después de la publicación de Axios, fuentes de i24NEWS indicaron que las negociaciones llevadas a cabo por Araghchi, de Irán, y el enviado estadounidense Witkoff finalmente no recibieron la aprobación del liderazgo iraní. Según los reportes, el líder espiritual de Irán, Mojtaba Khamenei, no aceptó avanzar con el acuerdo.

Los mercados, sin embargo, no revirtieron sus alzas tras estos reportes. El rally continuó, respaldado por la disminución de las preocupaciones sobre una posible subida de los precios del petróleo y de la inflación.

El contrato de futuros sobre el Nasdaq 100 volvió a situarse por encima de los 30.000 puntos alrededor de una hora después de la apertura de la sesión regular en Estados Unidos y borró rápidamente las pérdidas iniciales de la primera parte de la sesión. El soporte clave se ubica ahora en torno a los 29.700–29.900 puntos, mientras que la principal zona de resistencia permanece cerca de los 30.400 puntos, alrededor de los máximos históricos.

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5

Snowflake se dispara 35% por sólidos resultados y acuerdo con AWS

Las acciones de Snowflake se disparan en la preapertura después de que la compañía de datos en la nube enfocada en inteligencia artificial presentara uno de sus reportes trimestrales más sólidos de los últimos años. La empresa no solo superó las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en beneficios, sino que también elevó su guía y anunció una nueva expansión masiva de su alianza con Amazon Web Services, por USD 6.000 millones. Los inversionistas interpretaron el reporte como una señal sólida de que los temores en torno al llamado “SaaSpocalypse” podrían haber sido exagerados.

Datos clave

Snowflake reportó ingresos del primer trimestre del año fiscal 2027 por USD 1.390 millones, un alza del 33% interanual.

Los ingresos por producto aumentaron un 34% interanual, hasta USD 1.330 millones, acelerándose frente a trimestres anteriores.

El beneficio por acción se ubicó en USD 0,39, frente a las expectativas de los analistas de alrededor de USD 0,32.

La guía de ingresos por producto para el segundo trimestre, de USD 1.415–1.420 millones, superó las expectativas de Wall Street de aproximadamente USD 1.370 millones.

La compañía elevó su previsión de ingresos por producto para todo el año a USD 5.840 millones.

Snowflake anunció un nuevo compromiso de infraestructura a cinco años por USD 6.000 millones con Amazon Web Services.

Las acciones subieron más de 30% tras el reporte, alcanzando un nuevo máximo en lo que va del año.

El crecimiento de la IA se acelera, no se desacelera

La administración enfatizó que la inteligencia artificial se está convirtiendo en un importante motor de crecimiento para la compañía. El CEO Sridhar Ramaswamy describió el primer trimestre como un “claro punto de inflexión” para la estrategia de IA de Snowflake, destacando la fuerte adopción tanto de la plataforma principal de la compañía como de sus productos propios de inteligencia artificial.

Una de las métricas más observadas, la tasa de retención neta de ingresos, mejoró hasta el 126%, marcando el primer aumento después de varios trimestres de estancamiento. Esto sugiere que los clientes existentes vuelven a aumentar su gasto a un ritmo más rápido.

Snowflake también señaló que la adopción de sus productos de asistentes de IA se duplicó con creces en términos secuenciales, reforzando la visión de que los clientes empresariales están invirtiendo activamente en infraestructura de software nativa de inteligencia artificial.

Los inversionistas ven a Snowflake como una ganadora en la era de la IA

Los resultados son especialmente importantes porque muchos inversionistas temían que la inteligencia artificial generativa pudiera alterar el modelo tradicional de negocio SaaS. Esas preocupaciones provocaron debilidad en varias acciones de software durante el último año.

El reporte de Snowflake desafía esa narrativa. En lugar de que la IA reemplace a las plataformas SaaS, los resultados de la compañía sugieren que las empresas están buscando activamente soluciones de datos en la nube basadas en IA, capaces de gestionar cargas de trabajo de inteligencia artificial a gran escala y aplicaciones de IA agéntica.

El enorme acuerdo con AWS también fue interpretado como un fuerte voto de confianza en la demanda futura. Snowflake se comprometió a gastar USD 6.000 millones en infraestructura y chips de inteligencia artificial de Amazon durante los próximos cinco años, un nivel de inversión que indica que la administración espera un crecimiento significativo de las cargas de trabajo vinculadas a IA en el futuro.

Reporte sólido, pero la valoración sigue siendo exigente

A pesar de la reacción extremadamente alcista del mercado, algunos inversionistas se mantienen cautelosos respecto de la valoración. Tras el rally, Snowflake cotiza con un múltiplo precio/ventas muy elevado, de alrededor de 17 veces, lo que deja poco margen para decepciones operativas. La compañía parece estar entrando claramente en una fase de crecimiento más fuerte nuevamente, respaldada por la aceleración de la demanda de IA y la mejora de las tendencias de gasto de sus clientes. Sin embargo, tras un rally tan pronunciado, gran parte de las noticias positivas podría ya estar reflejada en el precio de la acción. Por ahora, el reporte de resultados de Snowflake representa una de las señales más claras hasta el momento de que determinadas compañías SaaS aún pueden prosperar, e incluso acelerar su crecimiento, en la era de la inteligencia artificial.

Fuente: xStation5

Las acciones de Salesforce reaccionan positivamente a un trimestre sólido, pero los riesgos siguen presentes

Salesforce reportó resultados que superaron las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en beneficios, aunque el mercado reaccionó con mayor cautela a la guía anual de la compañía y a métricas de cartera de pedidos más débiles. Al mismo tiempo, Salesforce mostró un crecimiento muy sólido en su negocio de IA Agentforce, cuyos ingresos anualizados superaron por primera vez la marca de USD 1.000 millones.

Datos clave

Salesforce reportó un beneficio por acción de USD 3,88, frente a expectativas de USD 3,12.

Los ingresos alcanzaron USD 11.130 millones, frente a previsiones de USD 11.050 millones.

Los ingresos aumentaron un 13% interanual.

El beneficio neto subió a USD 2.110 millones, desde USD 1.540 millones un año antes.

Los ingresos anualizados de Agentforce alcanzaron USD 1.200 millones, un alza del 205% interanual.

La guía de ingresos para todo el año se ubicó ligeramente por debajo de las expectativas del mercado.

Las obligaciones de desempeño pendientes, o RPO, totalizaron USD 67.900 millones, frente a expectativas de USD 68.600 millones.

Las acciones mostraron pocos cambios tras la publicación de resultados.

La IA ayuda a Salesforce, pero el mercado sigue cauteloso

El principal foco de los inversionistas fue el crecimiento de Agentforce, la plataforma de inteligencia artificial de Salesforce diseñada para automatizar procesos de ventas y atención al cliente. La compañía informó que los ingresos anualizados de Agentforce aumentaron un 205% interanual, hasta USD 1.200 millones, superando por primera vez el umbral de los USD 1.000 millones.

El CEO Marc Benioff enfatizó que la IA se está convirtiendo en un motor de crecimiento cada vez más importante para Salesforce, mientras que Slack y las herramientas de inteligencia artificial generativa se utilizan con mayor frecuencia en grandes contratos empresariales.

Al mismo tiempo, los inversionistas siguen siendo cautelosos respecto del sector de software en general. El mercado continúa preocupado por la posibilidad de que la IA altere el modelo tradicional SaaS y presione las perspectivas de crecimiento a largo plazo de las grandes compañías de software.

La guía y la cartera de pedidos decepcionaron levemente

A pesar de los sólidos resultados trimestrales, Salesforce emitió una guía de ingresos para todo el año que se ubicó ligeramente por debajo de las expectativas de Wall Street.

La compañía espera ingresos para el año fiscal 2026 en el rango de USD 45.900–46.200 millones, frente al consenso de analistas de alrededor de USD 46.120 millones. La guía refleja:

un desempeño más débil en el segmento de marketing y comercio,

un deterioro en las tendencias de Tableau,

mayor volatilidad tras la adquisición de Informatica.

Los inversionistas también reaccionaron negativamente a la cifra de obligaciones de desempeño pendientes, una métrica que mide los ingresos futuros contratados. Esta se ubicó en USD 67.900 millones, frente a expectativas del mercado de USD 68.600 millones.

Salesforce sigue invirtiendo agresivamente en IA y Slack

Salesforce continúa expandiendo agresivamente su negocio de inteligencia artificial, al tiempo que profundiza la integración de Slack, que la compañía adquirió en 2020 por más de USD 27.000 millones.

Marc Benioff destacó que Slack participó en casi la mitad de los contratos de Salesforce por más de USD 1 millón durante el último trimestre. El CEO también sugirió que Slack podría eventualmente convertirse en un negocio capaz de generar hasta USD 10.000 millones en ingresos recurrentes anuales.

La compañía también está aumentando su plantilla principalmente en ventas, argumentando que, pese al auge de los agentes de IA, los equipos tradicionales de ventas siguen siendo esenciales para expandir su negocio empresarial.

El mercado aún intenta determinar si la IA ayudará o perjudicará al SaaS

Los resultados de Salesforce muestran que la IA puede respaldar simultáneamente el crecimiento de las grandes plataformas de software y, al mismo tiempo, generar preocupaciones sobre el futuro del propio modelo SaaS. Por un lado, Agentforce crece rápidamente y la IA está aumentando el uso de los productos de Salesforce. Por otro, los inversionistas siguen preocupados por la desaceleración del crecimiento en los segmentos tradicionales de software y por la creciente presión competitiva vinculada a la inteligencia artificial generativa. Por ahora, el reporte de resultados de Salesforce puede considerarse sólido desde el punto de vista operativo, pero no lo suficientemente fuerte como para cambiar por completo la postura cautelosa de los inversionistas hacia las grandes compañías SaaS.

Fuente: xStation5