El ORO apunta a los US$4.200 🟡

El oro (+2,9%) y la plata (+4,45%) suben por tercera sesión consecutiva, pese a la pausa en la caída del dólar. La desescalada del conflicto en Oriente Medio, junto con un entorno plenamente favorable al riesgo en el mercado bursátil, está impulsando la demanda especulativa, mientras que las preocupaciones por la deuda en las principales economías aportan argumentos clásicos para la compra de metales preciosos.

Cotizaciones de los futuros de metales preciosos de hoy. Fuente: xStation5

Análisis técnico: oro (D1)

Los futuros del oro registraron hoy una ruptura alcista por encima de las medias móviles exponenciales de 10 y 30 días, EMA10 en amarillo y EMA30 en morado claro, poniendo a prueba la resistencia situada en el límite superior de la reciente zona de consolidación, correspondiente al nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% de la última onda bajista, abril-julio. Sin embargo, el contrato continúa cotizando por debajo del nivel psicológico de US$4.200 por onza, probado una vez a comienzos de julio. Un cierre por encima de este umbral señalaría posibilidades reales de pasar de una tendencia lateral a una tendencia alcista, mientras que una ruptura por encima de la EMA100, morado oscuro, sería viable si el optimismo persiste en otras clases de activos de riesgo y se mantiene la corrección del dólar, índice del dólar estadounidense invertido, en azul.

Fuente: xStation5

¿Por qué están rebotando los metales preciosos?

El intento de establecer una tendencia alcista en el oro y la plata se deriva de una combinación de un dólar más débil, la disminución del riesgo geopolítico y un aumento de la demanda institucional y especulativa, reflejado en el repunte del volumen de la semana pasada en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Volumen de negociación de los contratos de futuros del oro

Source: CME Group

Fuente: CME Group

Principales argumentos alcistas

Disminución de las tensiones geopolíticas y cambio en las perspectivas de tasas de la Reserva Federal: las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz están reduciendo los temores inflacionarios y disminuyendo las expectativas del mercado sobre las alzas de tasas de la Reserva Federal a solo una antes de finalizar el año. Los menores rendimientos de los bonos y una menor inclinación hacia un endurecimiento monetario de corto plazo respaldan directamente a los metales preciosos, que no generan rendimientos.

las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz están reduciendo los temores inflacionarios y disminuyendo las expectativas del mercado sobre las alzas de tasas de la Reserva Federal a solo una antes de finalizar el año. Los menores rendimientos de los bonos y una menor inclinación hacia un endurecimiento monetario de corto plazo respaldan directamente a los metales preciosos, que no generan rendimientos. Entradas de capital institucional y demanda asiática: la recuperación del sentimiento en los mercados asiáticos está proporcionando un sólido respaldo a los metales preciosos. Los ETF chinos respaldados por oro registraron 14 días consecutivos de entradas de capital, poniendo fin a una prolongada racha de salidas. La reanudación de las compras de oro por parte del Banco de Corea aportó un impulso positivo adicional.

la recuperación del sentimiento en los mercados asiáticos está proporcionando un sólido respaldo a los metales preciosos. Los ETF chinos respaldados por oro registraron 14 días consecutivos de entradas de capital, poniendo fin a una prolongada racha de salidas. La reanudación de las compras de oro por parte del Banco de Corea aportó un impulso positivo adicional. Impulso técnico y cierre de posiciones cortas: los niveles actuales de precios desencadenaron una ola de cierre de posiciones cortas tras varios meses de caídas provocadas por la guerra. En julio, el oro rebotó desde un mínimo de diez meses y subió aproximadamente un 4% durante las últimas tres semanas, regresando a la zona de US$4.165 por onza. La plata registró un rebote similar.

¿Qué tan fuerte es el aumento del apetito por el riesgo?

Los datos históricos del Gráfico 2 muestran una correlación negativa significativa entre los principales metales preciosos y el dólar estadounidense —oro y plata en la fila inferior; Bitcoin y el S&P 500 en la parte superior—. El desempeño de la semana actual, puntos azules, indica una clara aceleración del optimismo. La caída del dólar se ha detenido —el índice del dólar estadounidense se mantiene cerca del cierre del viernes—, mientras que el oro y la plata están superando su línea de tendencia.

Gráfico 2. Comparación de los retornos semanales de activos seleccionados frente al dólar estadounidense

Fuente: XTB Research, datos de Yahoo Finance

La guerra en Irán y los flujos de capital hacia el dólar que la acompañaron eclipsaron temporalmente el papel de los metales preciosos como refugio tradicional. Ahora, el oro y la plata intentan iniciar una nueva tendencia alcista, respaldados por el aumento del apetito por el riesgo, también visible en Bitcoin y en las acciones.

Sin embargo, la mejora del sentimiento y la demanda especulativa no son los únicos fundamentos que impulsan al alza a los metales preciosos. La semana pasada, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzaron sus niveles más altos desde 2007, mientras los inversionistas vendían deuda ante el temor de una inflación persistente y una respuesta lenta de la Reserva Federal. La inédita participación de Estados Unidos en las intervenciones cambiarias destinadas a respaldar al yen japonés también está generando preocupaciones similares —Japón mantiene aproximadamente US$1,14 billones en bonos del Tesoro estadounidense—.

Gráfico 3. Rendimientos de los bonos a 10 años de Japón, Alemania y Estados Unidos

Fuente: XTB Research, datos de Bloomberg y Macrobond