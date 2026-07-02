El Oro recupera brillo tras un débil informe de NFP

El informe del mercado laboral de Estados Unidos correspondiente a junio resultó ser una gran decepción para los mercados. Las Nóminas No Agrícolas (NFP) aumentaron en apenas 57.000, muy por debajo de las previsiones del mercado, que apuntaban a un resultado cercano a 110.000-113.000 nuevos empleos. Una de las mayores sorpresas fue la revisión de los datos anteriores y la caída del empleo en el sector de ocio y entretenimiento, a pesar de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA. Solo en junio, según los datos publicados, el empleo en el sector de ocio cayó en 61.000 puestos, mientras que la revisión de los dos meses anteriores fue de -67.000, lo que deja una pérdida acumulada de 128.000 empleos durante los últimos tres meses.

Tabla de variación del empleo por sectores



La caída del empleo en el sector de ocio y entretenimiento durante los últimos tres meses ha sido muy significativa y es la mayor entre todos los sectores. Fuente: Bloomberg Finance LP

Un dato tan débil golpeó inmediatamente al dólar estadounidense (USD), lo que naturalmente favoreció al Oro, que vuelve a poner a prueba la zona de los 4.100 dólares por onza. El mercado redujo de forma clara sus expectativas de nuevas subidas de tasas de interés, en línea con el tono más moderado mostrado por Kevin Warsh durante el panel celebrado ayer en Sintra. Actualmente, el mercado ya no descuenta una subida completa de tasas en octubre, sino únicamente en diciembre.

Análisis técnico del Oro en gráfico diario (D1)

En el gráfico se observa un claro rebote del precio, con el soporte de los 4.000 dólares por onza manteniéndose firme. Actualmente, el metal alcanza sus niveles más altos desde el 23 de junio y está poniendo a prueba el retroceso de Fibonacci del 38,2% del gran movimiento alcista iniciado en 2022. Si esta resistencia logra ser superada, el siguiente objetivo será un ataque al límite superior de la formación de cuña descendente, ubicado en torno a los 4.230 dólares por onza. Fuente: xStation5