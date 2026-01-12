El oro rompe los 4.600 y la plata entra en territorio desconocido

El arranque de semana en los metales preciosos no admite demasiadas interpretaciones. Esto no es una subida ordenada ni una rotación tranquila de carteras. Lo que estamos viendo es una búsqueda directa de refugio, rápida, intensa y con poco respeto por niveles intermedios. El oro ha superado por primera vez en la historia los 4.600 dólares por onza, mientras que la plata ha marcado máximos históricos por encima de los 84 dólares, entrando en una zona donde no hay referencias previas.

El detonante no es técnico, es institucional. La apertura de una investigación criminal contra Jay Powell ha tocado un nervio extremadamente sensible para el mercado: la independencia de la Reserva Federal. No estamos hablando de un desacuerdo político más ni de declaraciones cruzadas. Powell ha afirmado públicamente que el Departamento de Justicia ha enviado citaciones de gran jurado y ha amenazado con una acusación penal, algo que él mismo interpreta como una represalia por no haber bajado las tasas de interés al ritmo deseado por la Casa Blanca.

Ese mensaje tiene un efecto inmediato en los mercados. Cuando se pone en duda que la política monetaria vaya a decidirse únicamente por criterios económicos, la confianza en el dólar se resiente. Y cuando el dólar se resiente, el oro deja de ser una cobertura marginal para convertirse en un activo central de protección. De hecho, tras conocerse estas noticias, el dólar ha caído frente a una cesta de divisas, los futuros de renta variable estadounidense han cedido terreno y el flujo ha ido directamente a metales preciosos.

El contexto geopolítico refuerza ese movimiento. La escalada de tensión en Irán, con protestas que ya han causado centenares de muertos y amenazas directas contra intereses estadounidenses, se suma a un escenario internacional cada vez más agresivo. A esto se añaden episodios como la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y un discurso exterior de Estados Unidos cada vez más confrontacional. Todo ello alimenta una percepción clara: el orden global es más inestable, y eso históricamente beneficia al oro y, en fases más extremas, a la plata.

En términos de precios, el oro ha llegado a marcar un máximo en torno a 4.601 dólares, con el mercado moviéndose en la zona de 4.580–4.595 en las primeras horas de la semana. La plata, por su parte, ha tocado los 84,60 dólares, con subidas superiores al 5% en algunos tramos. No es un movimiento tímido ni defensivo: es compra decidida, incluso a precios récord.

Desde el punto de vista del trading, aquí hay un nivel que ahora concentra toda la atención en el oro: 4.602. No por simbolismo, sino porque es la referencia que separa una ruptura puntual de un movimiento de continuación. Si el precio es capaz de mantenerse y desarrollarse por encima de esa zona, el mensaje sería claro: el mercado está dispuesto a pagar más por protección, incluso después de una subida vertical. Si no lo consigue, no hablaríamos de cambio de tendencia, sino de digestión de un movimiento extremadamente rápido.

En la plata, directamente, el mercado opera sin mapa. Al estar en máximos históricos, cualquier extensión adicional dependerá casi exclusivamente del flujo y de la persistencia de los catalizadores actuales. Analistas ya empiezan a hablar de escenarios hacia 90 dólares si el ruido institucional y geopolítico no se disipa, aunque a estos niveles el riesgo de movimientos violentos en ambos sentidos es evidente.

Lo importante es entender el mensaje de fondo. El mercado no está comprando oro porque “la inflación vuelva a preocupar” ni porque haya un dato macro concreto que lo justifique. Lo está comprando porque la credibilidad institucional de Estados Unidos se percibe bajo presión y porque el escenario global es cada vez más imprevisible. Mientras esa percepción siga viva, los metales preciosos seguirán siendo algo más que un trade: serán un termómetro del miedo y de la desconfianza.

Y ahora mismo, ese termómetro marca máximos históricos.



Fuente: xStation5

______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí