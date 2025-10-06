Leer más
💰 El oro vuelve a brillar ante la volatilidad política y monetaria.

  • Los mercados de Kalshi anticipan más de 22 días de cierre del gobierno estadounidense.

  • El oro registra un alza superior al 1,5%, hasta los 3.950 USD por onza.

  • La victoria de Sanae Takeichi refuerza las expectativas de una política monetaria expansiva en Japón.

Los precios del oro mantienen una racha alcista casi ininterrumpida, acercándose gradualmente a la marca de los 4.000 USD por onza. El indicador RSI superó hoy el nivel de 84, señalando condiciones de sobrecompra, niveles no vistos desde finales de 2023 y comienzos de 2024. De forma interesante, el oro sigue registrando alzas a pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense y del aumento en los rendimientos de los bonos, que han subido más de 3 puntos básicos, hasta cerca del 4,16 %.

Aun así, los inversores anticipan un recorte de tasas más rápido en Estados Unidos, con mayores probabilidades para octubre. Al mismo tiempo, crecen las tensiones políticas en el exterior: en Japón, tras la victoria de un partido que promueve una política fiscal expansiva favorable a los exportadores, y en Francia, donde el gobierno ha sido disuelto.

En Estados Unidos, el cierre gubernamental entra en su sexto día, y los mercados de Kalshi estiman ahora que podría extenderse por más de 22 días.

ORO (marco temporal D1)

Fuente: xStation5

7 de octubre de 2025, 14:46

