Durante años, India fue uno de los mercados emergentes favoritos de los inversionistas globales. Su crecimiento económico, la expansión del consumo interno, la digitalización y el aumento estructural del ahorro financiero permitieron al mercado mantener una valoración considerablemente superior a la de otros países emergentes. Durante 2025 y 2026, esa relación cambió de manera abrupta.

El Nifty 50 ha quedado significativamente rezagado frente al conjunto de mercados emergentes y, medido en dólares, acumula una caída cercana al 13,6% durante 2026 hasta la última observación analizada. Más importante todavía es la magnitud de su desempeño relativo. Utilizando EEM como proxy líquido del universo de mercados emergentes, la diferencia de retorno móvil a 12 meses alcanza aproximadamente -44,2 puntos porcentuales. Es uno de los mayores episodios de rezago observados desde que existe información comparable.

El Nifty 50 atraviesa un rezago excepcional frente a mercados emergentes

Desde octubre de 2007, fecha de la primera observación mensual común utilizada en el estudio, son relativamente pocos los períodos en que el Nifty 50 en dólares ha quedado más de 20 puntos porcentuales por debajo de EEM en una ventana móvil de 12 meses. La diferencia actual alcanza -44,2 puntos porcentuales. Además, 2025 terminó con una diferencia anual de aproximadamente -28,4 puntos porcentuales, convirtiéndose en el peor año completo de la muestra analizada. El problema es que la divergencia no terminó con el cambio de año, el rezago se profundizó durante 2026.

Entre las principales razones aparece el fuerte deterioro del escenario externo, dado que India depende significativamente de las importaciones de energía y es uno de los mayores compradores mundiales de petróleo. Por ello, un periodo prolongado de precios elevados del crudo afecta simultáneamente la inflación, la balanza comercial, la rupia y los márgenes de numerosas empresas.

La guerra entre Estados Unidos e Irán agregó precisamente ese tipo de shock. El petróleo se mantuvo durante buena parte de 2026 muy por encima de los niveles observados previamente, obligando al mercado a reconsiderar las perspectivas de inflación y tasas de interés para India. La incertidumbre también se refleja en el comportamiento reciente del índice, que llegó a registrar varias sesiones consecutivas de caídas durante agosto.

La valoración del Nifty ya no es la misma que en 2024

La corrección también ha provocado un cambio importante en una de las principales críticas históricas hacia India: su elevada valoración. Durante 2024, el Nifty llegó a negociarse sobre 22 veces beneficios esperados a 12 meses. Esa prima requería un crecimiento prácticamente perfecto de los beneficios para seguir justificándose. Actualmente, el múltiplo forward cayó hacia aproximadamente 19 veces en junio de 2026 y las estimaciones más recientes lo sitúan cerca de 18,1 veces. La referencia histórica se encuentra en aproximadamente 16,9 veces.

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Esto significa que India todavía no puede calificarse como un mercado particularmente barato respecto de su propia historia, pero la mayor parte del exceso de valoración de 2024 ya desapareció. La diferencia es importante desde el punto de vista de riesgo-retorno. Cuando una bolsa cotiza sobre 22 veces beneficios, cualquier decepción puede provocar una fuerte contracción del múltiplo. En torno a 18 veces, el mercado comienza a depender mucho más del crecimiento real de las utilidades y menos de una expansión adicional de valoración.

Los beneficios corporativos comienzan a cambiar la interpretación del mercado

La compresión de valoración sería menos interesante si estuviera acompañada por un deterioro equivalente de los fundamentales. Pero eso no es lo que muestran los resultados más recientes. Los beneficios agregados de las compañías del Nifty 50 aumentaron aproximadamente 18% interanual durante el primer trimestre fiscal de 2027, frente a expectativas cercanas al 9%. Fue uno de los ritmos de expansión más fuertes de los últimos trimestres y la mejora se extendió a numerosos sectores.

Financieras, metales, energía, automóviles y telecomunicaciones estuvieron entre los principales impulsores, mientras las revisiones de beneficios comenzaron a estabilizarse e incluso mejorar.

Esto introduce una diferencia importante frente a otros periodos de caída bursátil. Si los beneficios siguen creciendo mientras el P/E permanece alrededor de 18-19 veces, el índice no necesita recuperar inmediatamente los múltiplos máximos de 2024 para generar retornos positivos. Una parte relevante del potencial alcista podría provenir simplemente del crecimiento de las utilidades. En otras palabras, el mercado está comenzando a ofrecer una combinación que no era evidente hace un año: menor valoración y mejores beneficios.

¿Qué ocurrió históricamente después de un rezago extremo?



Para evaluar si la caída podría estar preparando un rebote, verificamos las ocasiones en las que el retorno móvil a 12 meses del Nifty 50 en dólares quedó al menos 20 puntos porcentuales por debajo de EEM. Solamente existen dos episodios históricos completos, por lo que los resultados no tienen suficiente profundidad estadística para convertirse en una regla de inversión. Aun así, el comportamiento posterior resulta interesante.

La mediana histórica del retorno relativo después de producirse la señal fue de aproximadamente +2,5% a tres meses. A seis meses, la recuperación mediana aumentó hasta +7,1%. Sin embargo, a doce meses el resultado cayó nuevamente hasta aproximadamente -0,3%. Los episodios de rezago extremo han favorecido históricamente una reversión táctica durante los siguientes tres a seis meses, pero no necesariamente una fase prolongada de liderazgo de India. El episodio más reciente comenzó en septiembre de 2025 y todavía continúa.

¿Qué podría impulsar un rebote de India en 2026?

1. Una moderación del precio del petróleo

India importa gran parte de la energía que consume, por lo que un descenso sostenido del crudo podría reducir presión sobre inflación, déficit externo y rupia, además de mejorar los márgenes de sectores intensivos en energía.

2. El Reserve Bank of India

La tasa de política monetaria permanece en 5,25% y la autoridad monetaria mantiene una postura prudente mientras evalúa el impacto de los mayores precios energéticos. Una reducción de las presiones inflacionarias ampliaría el margen para una política más favorable al crecimiento.

3. Los flujos internacionales

La renta variable india todavía ha sufrido salidas importantes de capital extranjero durante 2026, pero existen señales de estabilización. Al mismo tiempo, la demanda doméstica continúa siendo extraordinariamente fuerte gracias a fondos mutuos, aseguradoras y pequeños inversionistas.

Una prueba de esta liquidez aparece en el mercado primario, en que durante agosto, las operaciones de capital en India se acercaron a US$10.000 millones, camino a uno de los mayores registros mensuales de la historia, incluso mientras el mercado secundario continuaba mostrando un desempeño débil.

La capacidad del mercado para absorber grandes emisiones demuestra que el problema actual no parece ser una ausencia generalizada de demanda por activos indios, sino una mayor selectividad y una menor disposición a pagar las primas de valoración del pasado.

¿Estamos ante una oportunidad o todavía es demasiado pronto?

El caso alcista para el Nifty 50 empieza a ser considerablemente más interesante que hace un año. El mercado presenta simultáneamente un rezago histórico frente a otros emergentes, una importante compresión de valoración y una aceleración de beneficios superior a las expectativas. Es precisamente la combinación que normalmente comienza a atraer nuevamente a inversionistas contrarian. Sin embargo, todavía existen obstáculos.

India sigue expuesta a los precios del petróleo, la rupia permanece vulnerable a un entorno externo adverso y una inflación persistentemente elevada podría mantener restringido al banco central durante más tiempo. A ello se suma que el estudio histórico cuenta con solamente dos episodios completos, por lo que no permite afirmar que un rebote sea inevitable.

La evidencia es más útil como indicador de asimetría. Después de años en que la principal discusión sobre India era cuánto pagar por su crecimiento, el mercado entra en una etapa diferente: las valoraciones han retrocedido, las expectativas son menores y los beneficios comienzan a sorprender positivamente.

Si el petróleo pierde presión y los flujos extranjeros vuelven, 2026 podría convertirse en el año en que el enorme rezago del Nifty comience finalmente a cerrarse.

​​​​​​​Gráfico del ETF correspondiente al MSCI India de Ishares. Fuente: xStation5.