El peso colombiano se fortalece mientras el mercado duda de la independencia de la Fed

El peso colombiano extendió su fortaleza durante la jornada, en línea con un inicio positivo para varias divisas latinoamericanas, mientras el mercado sigue atento a un foco poco habitual: la incertidumbre sobre la independencia de la Reserva Federal. El catalizador provino de reportes sobre citaciones del Departamento de Justicia vinculadas al testimonio de Jerome Powell ante el Comité Bancario del Senado, lo que elevó el ruido institucional en torno al banco central. Powell, según se ha reportado, enmarcó el episodio como una consecuencia de que la Fed define tasas según su evaluación de lo que sirve al público, y no necesariamente en línea con preferencias políticas.



La incertidumbre se amplificó por la reacción política en Washington. En ese contexto, el mercado interpreta que el episodio agrega una capa adicional de volatilidad al dólar, aun cuando el escenario base para la próxima reunión del 28 de enero sigue siendo de mantención de tasas, según lo que descuentan mercados predictivos (fuente: Polymarket). Más que un cambio inmediato en la trayectoria de tasas, el punto relevante hoy es el componente institucional, que tiende a mover posicionamiento y sensibilidad en monedas emergentes.

Fuente: Polymarket

A nivel local, el COP también encuentra apoyo en la sorpresa a la baja en inflación. La lectura anual se ubicó en 5,10% y la mensual en 0,27%, ambas por debajo de lo esperado, reforzando la idea de una estabilización gradual de precios. En el detalle de 2025, las mayores variaciones se observaron en restaurantes y hoteles (7,91%), educación (7,36%), salud (7,2%), bebidas alcohólicas y tabaco (6,37%) y transporte (5,35%).

En el plano técnico, el USDCOP continúa mostrando estabilidad dentro del rango que se ha formado desde noviembre de 2025 y se mantiene por debajo de sus medias móviles de corto y largo plazo, consistente con una postura relativamente favorable para el peso colombiano. Aun así, la zona de 3.692 se mantiene como el soporte de referencia, y los movimientos de corto plazo seguirán sensibles tanto a la evolución del dólar global como a cómo el mercado digiere los titulares sobre la Fed.

Fuente: xStation5.

