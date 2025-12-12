El peso mexicano se fortalece y roza ya las 18 unidades por dólar al cierre del año

Persisten riesgos para el tipo de cambio , como la revisión del T-MEC en 2026 y el bajo crecimiento económico interno.

La apreciación acumulada en el año supera el 12% , impulsada por el debilitamiento del dólar estadounidense.

El peso mexicano alcanzó su mejor nivel frente al dólar desde julio de 2024, cerrando en torno a 18.03 unidades .

El peso mexicano registró este jueves su mejor nivel frente al dólar desde mediados de 2024, al concluir la jornada en 18.03 unidades, lo que representa una apreciación de más de 12% frente a las 22.88 unidades observadas al inicio del año, de acuerdo con datos del Banco de México.

Según Banco Base, la moneda cerró la semana laboral bancaria con una apreciación diaria de 0.74%, equivalente a 13.4 centavos, consolidando una tendencia positiva en el tramo final del año.

Factores detrás de la apreciación del peso

Durante la sesión, el tipo de cambio registró un máximo de 18.3009 y un nuevo mínimo anual de 18.0111, un nivel no visto desde el 23 de julio de 2024. Este movimiento estuvo estrechamente ligado al debilitamiento del dólar estadounidense, cuyo índice ponderado cayó 0.49%, tocando mínimos no observados desde octubre.

Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, explicó que este contexto favoreció a varias divisas emergentes. Entre ellas, destacó el rand sudafricano, el florín húngaro y el propio peso mexicano, que se beneficiaron de un menor apetito por el dólar.

Balance anual y riesgos hacia adelante

Desde una perspectiva anual, Actinver estima que el peso acumula una apreciación de 12.6% frente a la divisa estadounidense en lo que va del año. Este desempeño resulta positivo para variables como la inflación y el costo de la deuda externa.

No obstante, los analistas coinciden en que persisten factores de riesgo que podrían presionar al alza el tipo de cambio, entre ellos la revisión del T-MEC en 2026 y un entorno económico interno marcado por un crecimiento cercano a cero.

Para este viernes 12 de diciembre, el precio del dólar en México se ubica en 18.2085 pesos, según el Diario Oficial de la Federación, en una jornada que sigue reflejando la fortaleza reciente del peso.