17:16 · 14 de enero de 2026

El petróleo cae 4% tras Trump calmar tensión con Irán

Emanoelle Santos
·

Analista de Mercados

  • El crudo Brent cayó 4% este 14 de enero de 2026, revirtiendo ganancias y pasando desde sobre 66 dólares a un ajuste abrupto por menor tensión.

  • Un mensaje de Donald Trump sobre que “la matanza en Irán se está deteniendo” redujo la prima de riesgo geopolítico ligada al temor de un conflicto en el Golfo Pérsico.

  • La desescalada percibida debilitó el soporte especulativo del petróleo y devolvió al WTI a la zona de los 60 dólares por barril.

El precio del crudo Brent ha caído un 4% de forma abrupta este 14 de enero de 2026, revirtiendo las ganancias que lo habían llevado a superar los 66 dólares apenas unas horas antes. Este giro radical en el mercado responde directamente a una información preliminar de un mensaje del presidente Donald Trump, quien afirmó haber sido informado de que "la matanza en Irán se está deteniendo" y que no hay planes para ejecuciones. Estas palabras han actuado como un bálsamo inmediato para los inversores, quienes han comenzado a retirar la prima de riesgo geopolítico que mantenía al crudo en máximos de dos meses ante el temor de una intervención militar inminente o un colapso total del suministro en el Golfo Pérsico.

 

Fuente: xStation5.

