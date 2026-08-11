⬆️El petróleo vuelve a superar los 88 USD

La volatilidad en el mercado del petróleo durante la sesión de hoy es bastante elevada, lo que está relacionado con la aparición constante de nueva información contradictoria. Los precios del petróleo Brent volvieron a situarse en torno a los 88 USD por barril, y la posibilidad de una subida hacia los 100 USD es cada vez más real, teniendo en cuenta unos fundamentales ajustados y la prueba de hoy del nivel de 90 USD. Los informes diplomáticos contradictorios, los nuevos actos de agresión en Oriente Medio y los cuellos de botella logísticos en Europa están impulsando nuevamente la volatilidad, aunque está claro que, en esencia, nadie quiere una escalada definitiva de la situación desde el punto actual.

Impasse diplomático en torno al estrecho de Ormuz

A pesar de las declaraciones optimistas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán sobre un acuerdo supuestamente inminente, la situación en torno a este punto estratégico clave se está endureciendo. Donald Trump exigió compensaciones a Teherán por décadas de conflicto. En respuesta, asesores del líder supremo de Irán afirmaron que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos levante el bloqueo marítimo, desbloquee activos y terminen las acciones militares en la región. ¿Cuál es el efecto? En los primeros diez días de agosto, ni un solo superpetrolero VLCC zarpó desde el puerto iraní de Kharg. También cabe mencionar que aparecieron informaciones en los medios indicando que Irán sugirió que podría esperar hasta 2029 para iniciar negociaciones destinadas a abrir el estrecho de Ormuz, es decir, hasta el final del mandato de Donald Trump.

Intensificación de los combates y parálisis logística

Los ataques contra infraestructuras y rutas comerciales están teniendo un impacto cada vez mayor:

Yemen y el mar Rojo: Los hutíes paralizaron la refinería de Aramco en Jazan (400.000 b/d), dejándola fuera de servicio hasta septiembre, y atacaron más buques mercantes, provocando víctimas mortales entre las tripulaciones de los petroleros.

Los hutíes paralizaron la refinería de Aramco en Jazan (400.000 b/d), dejándola fuera de servicio hasta septiembre, y atacaron más buques mercantes, provocando víctimas mortales entre las tripulaciones de los petroleros. Libia y parálisis de refinerías: La NOC de Libia declaró fuerza mayor tras un ataque con drones contra la refinería de Zawiya.

Reducción de inventarios en Asia y respuesta de la OPEP

A pesar de los bloqueos, la producción de la OPEP aumentó en julio en 1,17 millones de b/d, hasta 19,9 millones de b/d, principalmente debido a Irak y Kuwait. Mientras tanto, los inventarios de petróleo en la provincia china de Shandong se redujeron en hasta 35 millones de barriles en julio, una caída de 1,1 millones de b/d. Las refinerías independientes chinas (teapots) se están preparando para realizar compras agresivas de crudo de Irán y Rusia tan pronto como las rutas queden despejadas.

Actualmente, los precios del petróleo continúan con su tendencia alcista, aunque durante el día también vimos un intento de corrección. Un cierre por encima o por debajo del retroceso del 61,8% de todo el reciente impulso alcista relacionado con la guerra podría proporcionar impulso al movimiento en las sesiones posteriores. Fuente: xStation5