🔼 El precio de la plata sube un 4%

El precio de la plata sube cerca de un 4% y prolonga la recuperación de las últimas sesiones, acompañada por un nuevo avance del oro, que alcanza sus niveles más altos desde finales de junio. Los metales preciosos vuelven a ganar protagonismo ante la debilidad del dólar, los últimos datos del mercado laboral estadounidense y las expectativas de una posible desescalada de las tensiones en Oriente Medio.

El oro acumula una subida cercana a 200 dólares durante las últimas tres sesiones y vuelve a aproximarse a los 4.300 dólares por onza. La plata, por su parte, presenta un comportamiento todavía más destacado y ya recupera alrededor de un 20% desde sus últimos mínimos locales.

Pese al fuerte rebote, tanto el oro como la plata continúan cotizando por debajo de los máximos históricos alcanzados a comienzos de este año.

¿Por qué está subiendo el precio de la plata?

Uno de los principales catalizadores para los metales preciosos ha sido el deterioro de algunos indicadores del mercado laboral estadounidense. El dato de empleo privado ADP de julio fue peor de lo esperado y ha reducido las expectativas de que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés en septiembre.

Un escenario de tipos menos restrictivo suele favorecer al oro y la plata, especialmente si viene acompañado de una caída de las rentabilidades y de una mayor debilidad del dólar.

Precisamente, el Dollar Index (DXY) continúa cerca de mínimos de seis semanas, alrededor de los 99,8 puntos, después de la fuerte caída registrada desde el 25 de julio. Un dólar más débil aumenta el atractivo relativo de las materias primas denominadas en la divisa estadounidense para los inversores internacionales.

El mercado estará ahora especialmente pendiente del informe de empleo de Estados Unidos de julio (NFP). El consenso espera la creación de unos 80.000 puestos de trabajo, frente a los 57.000 registrados en junio. Un dato inferior a las previsiones podría reforzar las expectativas de una Fed menos agresiva y proporcionar un nuevo impulso al oro y la plata. Por el contrario, una sorpresa positiva podría provocar una recogida de beneficios después de las fuertes subidas de las últimas sesiones.

La plata también se beneficia de la caída del petróleo

A diferencia del oro, la plata tiene un importante componente industrial, por lo que su evolución no depende exclusivamente de los tipos de interés, el dólar o la demanda de activos refugio.

El petróleo acumula una caída cercana al 5% durante la semana, reduciendo las presiones sobre los costes energéticos y proporcionando un viento de cola adicional para el metal.

Al mismo tiempo, la economía mundial continúa creciendo a un ritmo próximo al 3% interanual y se mantiene lejos de un escenario de recesión. Este contexto resulta especialmente relevante para la plata debido a su utilización industrial y a su creciente presencia en sectores vinculados con la electrificación, la tecnología y las infraestructuras necesarias para el desarrollo de centros de datos e inteligencia artificial.

Irán y el estrecho de Ormuz, otra clave para oro y plata

Las informaciones sobre posibles avances en las negociaciones entre Irán y Omán para la reapertura del estrecho de Ormuz también están contribuyendo a mejorar el sentimiento de los inversores.

Una eventual reapertura permitiría reducir parte de la prima de riesgo incorporada durante las últimas semanas al mercado energético y favorecería una normalización del precio del petróleo.

Sin embargo, las perspectivas de alcanzar un acuerdo duradero siguen siendo inciertas y la situación geopolítica en Oriente Medio continúa siendo altamente inestable.

Análisis técnico de la plata: niveles a vigilar

Desde un punto de vista técnico, el precio de la plata ya ha rebotado alrededor de un 20% desde sus últimos mínimos y se enfrenta ahora a una primera resistencia importante en la media móvil exponencial de 50 sesiones (EMA50).

Una ruptura por encima de este nivel supondría la primera superación de la EMA50 desde mayo y podría reforzar la recuperación.

La siguiente gran zona de resistencia se encuentra entre los 68 y 71 dólares por onza, donde confluyen la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200) y el retroceso de Fibonacci del 23,6% correspondiente a la caída registrada entre enero y febrero.

Por la parte inferior, los 58 dólares por onza continúan actuando como el principal nivel de soporte a vigilar.

Después de una recuperación cercana al 20%, la publicación del informe de empleo estadounidense puede convertirse en el próximo gran catalizador para el precio de la plata. Un mercado laboral más débil reforzaría las expectativas de una política monetaria menos restrictiva, mientras que un dato de empleo superior a las previsiones podría provocar una corrección a corto plazo tras el fuerte rebote de los últimos días.

Fuente: xStation5