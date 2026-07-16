- El precio del oro logra sostener el soporte de los 4.000 dólares por onza pese al repunte del petróleo y la escalada en Oriente Medio
- Los datos de inflación de Estados Unidos, que han reducido las preocupaciones sobre un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, sirven de apoyo al metal precioso, que aun así muestra una tendencia bajista
- El escenario más favorable para el oro sería una relajación gradual de las tensiones en el estrecho de Ormuz, acompañada de una caída de los precios del petróleo
- El precio del oro logra sostener el soporte de los 4.000 dólares por onza pese al repunte del petróleo y la escalada en Oriente Medio
- Los datos de inflación de Estados Unidos, que han reducido las preocupaciones sobre un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, sirven de apoyo al metal precioso, que aun así muestra una tendencia bajista
- El escenario más favorable para el oro sería una relajación gradual de las tensiones en el estrecho de Ormuz, acompañada de una caída de los precios del petróleo
El precio del oro ha vuelto a situarse por encima del nivel de 4.000 dólares por onza y trata de consolidarse sobre esa cota, a pesar del repunte del precio del petróleo y de la escalada de las tensiones en Oriente Medio. La resistencia del metal podría indicar que los inversores están prestando cada vez más atención a las consecuencias a largo plazo de un encarecimiento de la energía y de una desaceleración del crecimiento económico, en lugar de reaccionar únicamente a los riesgos inflacionistas a corto plazo. Además, el oro ha encontrado apoyo en unos datos de inflación en Estados Unidos más débiles de lo esperado, ya que tanto el IPC como el IPP han reducido las preocupaciones sobre un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal.
¿Qué esperar del oro?
Los inversores parecen mostrarse cada vez menos dispuestos a vender oro simplemente porque hayan aumentado las expectativas de inflación. Si el temor a una desaceleración económica comienza a pesar más que las preocupaciones inflacionistas, el carácter defensivo del oro podría volver a convertirse en el principal factor impulsor de su cotización. Una ruptura sostenida por encima del rango de 4.200-4.300 dólares por onza podría señalar un regreso más sólido y duradero del capital hacia los metales preciosos. Por el contrario, una caída por debajo de los 3.900 dólares por onza sugeriría que el fortalecimiento del dólar estadounidense, el aumento de las rentabilidades de la deuda pública y el resurgimiento de las preocupaciones por la inflación vuelven a dominar el comportamiento de los mercados.
El escenario más favorable para el oro sería una relajación gradual de las tensiones en el estrecho de Ormuz, acompañada de una caída de los precios del petróleo y, en consecuencia, de una Reserva Federal con un tono cada vez más acomodaticio. Sin embargo, ese escenario está lejos de estar garantizado. El mercado del petróleo podría mantenerse estructuralmente ajustado durante un periodo prolongado, lo que podría sostener unas rentabilidades elevadas de los bonos del Tesoro estadounidense y un dólar más fuerte, dos factores que previsiblemente seguirían ejerciendo presión sobre el precio del oro
El precio del oro muestra una tendencia bajista
Desde el punto de vista técnico, el panorama sigue apuntando a una tendencia bajista predominante, con el oro cotizando aproximadamente un 8% por debajo de su media móvil exponencial de 200 días (EMA 200, línea roja).
La principal zona de resistencia se mantiene en el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída registrada durante el invierno, situado en torno a los 4.330 dólares por onza. Por el lado bajista, el nivel de 3.900 dólares por onza continúa siendo el soporte más importante.
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