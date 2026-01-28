El precio del oro sube un 2% y prueba el nivel de 5.300 dólares

El precio del oro se dispara casi un 2% y está probando niveles cercanos a los 5.300 dólares por onza, lo que ha impulsado la confianza en el mercado de metales en general, así como en las acciones de compañías mineras como Newmont Corp, Barrick Gold y AngloGold Ashanti. La reunión de la Fed está programada para hoy a las 20:00 CET, y el discurso del presidente Powell, a las 20:30 CET.
En el gráfico del oro a intervalos diarios, el indicador RSI ha subido a alrededor de 88 puntos, lo que sugiere condiciones de sobrecompra extrema. Una fuerte corrección comenzó desde un nivel similar en octubre de 2025 (con un RSI de 90 puntos por aquel entonces).
Precio del oro
Fuente : Plataforma de XTB
Fuente: XTB Research, xStation5
Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Resumen diario: Wall Street y los metales preciosos intentan rebotar 📈 Microsoft cae 12%
El petróleo sube 3% y se acerca a los USD 70 en medio de tensiones entre EE. UU. e Irán 📈
📉 El gas natural (NATGAS) cae tras el reporte de inventarios de la EIA
Cobre supera US$14.000 por primera vez: mayor alza intradía en 16 años
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "