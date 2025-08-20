Leer más

El Riksbank mantiene tipos en el 2%

04:43 20 de agosto de 2025
El Banco de Suecia (Riksbank) decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia en el 2%, en línea con las expectativas del mercado. La medida refleja una postura de cautela ante la evolución de la inflación y el contexto económico global. La corona sueca (SEK) apenas reaccionó tras el anuncio, lo que sugiere que la decisión ya estaba plenamente descontada por los inversores.

