El Russell 2000 en zona de máximos históricos

La sesión estadounidense cerró con el Dow Jones cayendo un 0,38% y el S&P 500 corrigiendo un 0,09%. En contraste, el Russell 2000 avanzó un 0,21%, quedándose muy cerca de cerrar en un nuevo máximo histórico.

La reunión de la Fed de hoy está atrayendo toda la atención del mercado, que se mantiene en una actitud expectante desde principios de semana. Las expectativas sobre la decisión de la Fed de hoy se centran no solo en el nivel de los tipos de interés, sino principalmente en el tono del comunicado y las nuevas proyecciones, que pretenden indicar el ritmo de los futuros recortes. El consenso del mercado anticipa un recorte de 25 puntos básicos, hasta el 3,75%.

Ayer, Kevin Hassett, uno de los favoritos para presidir la Fed, declaró que la Reserva Federal aún tiene un margen considerable para nuevos recortes de tipos, que podrían superar los 25 puntos básicos habituales. Hizo hincapié en que las decisiones deben basarse en datos.

Seminario en directo

Sigue al detalle todas las novedades de la reunión de la Fed. Arrancamos el directo a las 19:45 con Manuel Pinto :

Informes económicos

En octubre, el número de vacantes de empleo en EE. UU. aumentó ligeramente hasta los 7,67 millones, en comparación con los 7,66 millones de septiembre, lo que muestra un aumento moderado y señala una lenta actividad de contratación en la economía.

En noviembre, el IPC de China alcanzó el 0,7% interanual, marcando el aumento anual más rápido desde marzo de 2024 y en línea con las expectativas. Sin embargo, el IPC mensual cayó un 0,1%, y la profunda deflación de los productores muestra que la economía aún enfrenta una demanda débil y presiones deflacionarias en el sector industrial. Combinado con nuevas señales de un posible estímulo económico y los informes de un recorte en el coeficiente de reservas obligatorias (RRR), esto crea una perspectiva interesante para 2026, especialmente considerando que la reciente toma de beneficios ha ejercido presión sobre los mercados bursátiles chinos.

Otros mercados

En el mercado de metales preciosos, la plata alcanzó hoy un nuevo máximo histórico, superando los 60,5 dólares por onza por primera vez. Este aumento se debe a la limitada oferta global, la creciente demanda industrial y el mayor interés de los inversores. El oro, por su parte, se mantiene en torno a los 4.200 dólares.

En el mercado de criptomonedas, Bitcoin se sitúa actualmente en torno a los 92.600 dólares, mientras que Ethereum ronda los 3.320 dólares.